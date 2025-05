Sciopero nazionale del Gruppo FS, mobilitazione anche a Foggia

Lunedì 6 maggio sarà una giornata di mobilitazione per i lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato e delle imprese appaltanti. Anche a Foggia, come nel resto del Paese, si terrà lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 9 alle 17, per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo nazionale e condizioni di lavoro più eque. Le segreterie provinciali dei tre sindacati, insieme a Rsu, Rls e a tutti i lavoratori coinvolti, promuoveranno un’iniziativa di sensibilizzazione nel cuore della città. Dalle 11 alle 12, nell’atrio del binario 1 della stazione di Foggia, è previsto un volantinaggio per illustrare ai cittadini le ragioni della protesta.

Al centro della mobilitazione vi sono alcune richieste chiave: un rinnovo del Ccnl che sia tempestivo e in grado di recuperare il potere d’acquisto perso negli anni, sia nella parte fissa che variabile della retribuzione; l’aggiornamento delle declaratorie professionali in linea con le nuove realtà organizzative all’interno del Gruppo FS e delle aziende in appalto. I sindacati chiedono inoltre regole chiare e applicabili sulle clausole sociali degli appalti, orari che garantiscano un effettivo equilibrio tra vita e lavoro, chiarezza sul futuro del polo logistico e un adeguato premio di risultato. «Per tutte queste motivazioni, anche a fronte degli utili di Bilancio annunciati, riteniamo importante richiamare la massima partecipazione possibile di tutto il personale allo sciopero nazionale», scrivono in una nota le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. «Invitiamo tutti i lavoratori scioperanti e liberi dal servizio a partecipare. È ora di dire basta».

Lo riporta foggiatoday.it