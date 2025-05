Foggia, 4 maggio 2025 – Da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio, anche il Foro di Foggia si fermerà per tre giorni in seguito all’astensione dalle udienze indetta a livello nazionale dall’Unione delle Camere Penali Italiane. Gli avvocati penalisti della provincia parteciperanno alla protesta contro il decreto sicurezza, una misura legislativa recentemente varata dal governo, che, secondo i professionisti del settore, criminalizza il dissenso e aggrava ulteriormente il sovraffollamento carcerario.

Un’Iniziativa di dissenso nazionale

L’astensione dalle udienze è una manifestazione di forte dissenso nei confronti di un provvedimento che, secondo i penalisti, introduce nuove fattispecie di reato senza una reale necessità e aumenta in modo sproporzionato le pene per diverse condotte. L’Unione delle Camere Penali Italiane, che ha proclamato lo sciopero, sottolinea come il decreto sicurezza non solo vada a inasprire il sistema penale ma riduca anche le possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione. In particolare, i penalisti contestano il fatto che il decreto limiti la possibilità per i detenuti di accedere a percorsi di recupero esterni al carcere, privandoli di una potenziale rieducazione e reinserimento sociale.

Le critiche al decreto sicurezza

Uno dei punti più contestati dai penalisti riguarda la criminalizzazione di alcune forme di dissenso, come le manifestazioni, i blocchi stradali e le occupazioni, che vengono ora sanzionati con pene più severe rispetto al passato. L’Unione delle Camere Penali ha evidenziato come il decreto sicurezza rappresenti un passo indietro sul piano dei diritti civili, limitando la libertà di espressione e le forme di protesta legittima, e favorendo un sistema repressivo piuttosto che preventivo o di recupero.

Il decreto, inoltre, estende le pene per alcune fattispecie di reato, aggravando ulteriormente il rischio di sovraffollamento all’interno delle carceri italiane. Con l’inasprimento delle sanzioni e il continuo aumento della popolazione detenuta, i penalisti ritengono che il sistema carcerario stia diventando sempre più inefficace nel raggiungimento degli obiettivi di recupero sociale, aumentando piuttosto i costi e le difficoltà di gestione dei penitenziari.

A Foggia, come nel resto d’Italia, le udienze penali previste nei giorni di sciopero verranno rinviate d’ufficio, con l’eccezione per le cause che coinvolgono imputati detenuti, le cui udienze non possono essere differite. L’agitazione riguarderà tutti i procedimenti in cui sia prevista l’assistenza difensiva. In tal modo, le aule di giustizia saranno paralizzate per tre giorni, con la sospensione di numerosi procedimenti penali. Questo sciopero non avrà però un carattere corporativo, ma si inserisce in una più ampia battaglia a difesa dei principi costituzionali e del sistema penale liberale.

Gli avvocati penalisti di Foggia, quindi, protestano non solo contro il decreto sicurezza ma anche per un sistema di giustizia che, secondo loro, sta perdendo di vista l’importanza della rieducazione dei detenuti. “Non possiamo affrontare la questione della sicurezza solo con l’inasprimento delle pene e il rinforzo delle incarcerazioni”, affermano i rappresentanti dell’Unione Camere Penali. “Occorre un sistema che metta al centro la rieducazione, non la repressione indiscriminata.”

La protesta si inserisce anche in un contesto particolarmente sensibile a Foggia, dove il carcere è da anni oggetto di attenzione per il suo sovraffollamento. La Casa Circondariale di Foggia è infatti una delle strutture penitenziarie più problematiche d’Italia, con un numero di detenuti ben superiore alla capacità prevista. Il sovraffollamento è una delle principali preoccupazioni espresse dai penalisti, che temono che il decreto sicurezza possa contribuire ulteriormente a un aumento della popolazione carceraria, senza però garantire percorsi efficaci di recupero e reinserimento.

In un contesto come quello di Foggia, l’astensione degli avvocati assume quindi anche una connotazione legata alle specificità del sistema penitenziario locale. Le condizioni di vita all’interno delle carceri, infatti, sono diventate un tema caldo per le istituzioni e i cittadini, e l’aggravamento del sovraffollamento rischia di minare ulteriormente l’efficacia del sistema di giustizia penale.

Gli avvocati penalisti, con questa protesta, non solo chiedono l’annullamento o la modifica del decreto sicurezza, ma anche una riflessione più ampia sulle politiche penali italiane. Il sistema carcerario, sostengono, ha bisogno di una riforma che vada nella direzione di un recupero effettivo dei detenuti, con percorsi alternativi di reinserimento che permettano di abbattere i tassi di recidiva e di migliorare le condizioni di vita dentro e fuori il carcere.

La protesta, dunque, non si limita a un atto di dissenso contro una singola normativa, ma è parte di un movimento più ampio per la difesa dei diritti fondamentali e della dignità umana, che si inserisce nel quadro della Costituzione italiana. L’Unione delle Camere Penali, infatti, continua a sottolineare che il sistema penale deve essere finalizzato alla rieducazione e non alla punizione cieca, in linea con i principi costituzionali sanciti dall’articolo 27 della Costituzione, che prevede che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato.

Fonte: L’Immediato.net