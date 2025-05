Amici 24, il sanseverese Jacopo Sol eliminato: il saluto commosso e la bufera sullo spoiler

SAN SEVERO (FOGGIA) – Serata dal sapore agrodolce ad Amici 24: Jacopo Sol, il giovane cantante foggiano del team Celentano-Zerbi, ha lasciato la scuola nella settima puntata del Serale.

L’eliminazione, arrivata al termine di una sfida carica di tensione contro la ballerina Alessia, ha infiammato i social, complice un controverso spoiler che ha fatto discutere.

Quando Maria De Filippi ha annunciato il verdetto, Jacopo ha scelto la via della gratitudine: «Grazie Maria, mi hai dato la possibilità di farmi conoscere. Da solo non ci sarei riuscito», ha detto con voce rotta dall’emozione.

«Ho capito che non ci sono limiti da porsi nella vita». Un pensiero speciale anche per i compagni d’avventura: «Siete stati persone speciali, vi voglio bene. Mi sono reso conto di quale sia la mia attitudine».

Classe 2003, nato a San Severo e trasferitosi a Milano per seguire la musica, Jacopo Porporino — in arte Jacopo Sol — porta con sé un bagaglio importante: già autore per Giorgia e protagonista a Sanremo Giovani 2023 con Cose che non sai, ora guarda avanti con rinnovata consapevolezza.

Ma la sua uscita dal talent non è passata liscia.

A scatenare la polemica è stato un video circolato online, in cui Elena D’Amario, ballerina e giudice del Serale, viene sorpresa mentre sussurra a Jacopo durante un evento al Foro Italico: «La vita inizia ora».

Parole lette dai fan come un’anticipazione involontaria della sua eliminazione. Il video ha fatto il giro dei social, accendendo il dibattito sull’opportunità di mantenere il massimo riserbo sugli esiti del programma.

La vicenda rilancia l’eterno tema degli spoiler nei talent show: un rischio che mina suspense e coinvolgimento, elementi chiave per il successo televisivo.

Intanto, per Jacopo Sol si chiude un capitolo, ma la carriera sembra appena cominciata. E proprio come gli ha detto Elena, forse, “la vita inizia ora”.

