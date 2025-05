Manfredonia (FOGGIA) – Inizia domani la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata a Manfredonia.

Il servizio, realizzato grazie al finanziamento PNRR ottenuto dal Comune di Manfredonia, sarà attivo per un periodo prolungato per consentire a tutti gli utenti Tari di ritirare il nuovo kit senza sovraffollamenti.

Dove ritirare il mastello

La distribuzione avverrà presso l’ex Centro Comunale di Raccolta, in Via Tratturo del Carmine. Il servizio seguirà il seguente calendario settimanale:

Lunedì: lettere A–C

Martedì: lettere D–J

Mercoledì: lettere K–N

Giovedì: lettere O–R

Venerdì: lettere S–Z

Sabato: giornata libera per chi non può seguire il calendario.

Durata della distribuzione

La distribuzione dei mastelli proseguirà fino a quando tutte le utenze Tari non avranno ritirato il proprio kit. Non preoccuparti se dovessi saltare il giorno previsto: sarà comunque possibile ritirare il materiale in un altro giorno.

Devo restituire il vecchio mastello?

Sì, il vecchio mastello va restituito al momento del ritiro del nuovo. Se hai perso il vecchio mastello o ne possiedi solo alcuni, consegnali comunque, e riceverai il kit completo.

Posso delegare qualcun altro per il ritiro?

Sì, è possibile delegare qualcuno per il ritiro, previa presentazione di una delega scritta, documento e codice fiscale sia del delegante che del delegato. Ogni delegato potrà ritirare fino a 3 kit.

Costi e modalità di ritiro

Il servizio è completamente gratuito. All’interno del kit, riceverai i mastelli aggiornati, un pieghevole con le istruzioni e un glossario dei rifiuti. È obbligatorio utilizzare i nuovi contenitori, che rispettano i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Per anziani e persone non autosufficienti

ASE S.p.A. si occuperà della consegna dei mastelli a domicilio, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, previa richiesta.

Per ulteriori dettagli, visita i siti ufficiali:

www.asemanfredonia.it

www.comune.manfredonia.fg.it

Per informazioni aggiuntive, puoi anche chiamare il numero verde 800.724590.

Ritirare il nuovo mastello non è solo un obbligo, ma un passo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti. Non mancare!