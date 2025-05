BARI – «Weekend di relax? Più o meno…», sospira Michele Emiliano al telefono, accennando un sorriso.

Le giornate scorrono rapide tra gli ultimi atti da presidente e la preparazione della campagna elettorale per la sua discesa in campo da consigliere regionale.

La successione è già avviata: il nome di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, è sulla rampa di lancio.

Presidente, il Consiglio regionale ha appena evitato un aumento delle tasse coprendo il debito sanitario. Non si rischia di scaricare il peso su chi verrà dopo?

«Restare dieci anni senza toccare le tasse è un risultato importante. Quest’anno, ad esempio, abbiamo contribuito con 60 milioni al bilancio dello Stato: senza il gettito di Regioni e Comuni, Meloni non avrebbe chiuso i conti. Altre Regioni hanno aumentato le imposte, noi abbiamo attinto dall’extra-gettito. Ma chi verrà dopo dovrà fare i conti: trattenere quelle risorse si può per un paio d’anni, poi vanno restituite».

Da quali capitoli avete preso i soldi?

«Da voci di bilancio pluriennali non ancora spese, senza toccare la sanità. Grazie al monitoraggio dell’assessore Amati, possiamo risparmiare subito il necessario per ripagare quello che chiamo un “mutuo a tasso zero”. Un’operazione apprezzata da tutti».

Ha cercato anche l’appoggio dell’opposizione di centrodestra.

«In questi dieci anni ho sempre avuto rispetto e, direi, anche affetto dall’opposizione. Abbiamo gestito tutto in modo istituzionale. Forse a soffrire di più è stata la mia stessa maggioranza, che si ingelosisce…».

Qual è l’eredità che lascia?

«Quando sono arrivato, la Regione era in ginocchio: bilanci disastrati, blocco delle assunzioni in sanità, crisi xylella. E l’amministrazione Vendola era finita male per via delle vicende giudiziarie. Abbiamo risollevato tutto: attratto investimenti, difeso le fasce deboli, rilanciato il turismo, resistito alla pandemia. Siamo usciti dal piano di rientro sanitario, sbloccando le assunzioni, anche se restiamo sotto organico rispetto alla Toscana. E ancora: investimenti su Taranto, nuove facoltà di Medicina, la battaglia per decarbonizzare l’Ilva…».

Eppure ci sono dossier aperti: rifiuti e sanità in primis.

«Il vero nodo è il sottofinanziamento nazionale della sanità, lo dicono anche governatori di centrodestra. Sui rifiuti, abbiamo detto no ai termovalorizzatori per una scelta politica. Ma senza impianti moderni si finisce per usare più discariche. Le città principali sono indietro sulla differenziata. Il prossimo presidente dovrà decidere se spingere sul riciclo o passare alla termovalorizzazione».

A proposito: teme discontinuità se Decaro dovesse vincere?

«Decaro non dovrà marcare discontinuità, se non sull’efficienza: io stesso ho rotto con Vendola su questo, non sulla politica. Le Regioni si governano tutte allo stesso modo, al di là degli slogan. E sono certo che Antonio farà meglio di me».

Cosa aspetta a ufficializzare la candidatura?

«Ha deciso di candidarsi, lo farà con una procedura chiara: non scelto da me o dai leader nazionali, ma dal basso. Intanto, il centrodestra fatica a trovare un candidato. Noi abbiamo una classe dirigente forte, e molti – come Delli Noci, Capone, Boccia – non vengono dal tradizionale cursus della sinistra».

Eppure la polemica sul concorso truccato in Aeroporti di Puglia pesa.

«Il caso Fiorella? Una persona che falsifica la laurea col Photoshop dimostra una sindrome personale, non un problema politico. È la prova che il concorso non era truccato: se lo fosse stato, il bando sarebbe stato cucito su misura. Attendiamo la fine delle indagini».

Non è l’unico scandalo, però.

«L’unico caso giudiziario serio è stato quello di Lerario, alla Protezione civile. Se un dirigente su 270 prende una tangente, non è colpa della politica. Detto questo, abbiamo creato il Nucleo ispettivo per i controlli».

Sulle nomine: non pensa che andasse alzata l’asticella?

«Non mi pento di aver scelto ex prefetti, accademici, scienziati. Qualche caso isolato c’è stato, ma nulla di grave come in passato. E non accetto critiche da chi ha governato prima di me».

Il suo rapporto con il M5S sembra ai minimi termini.

«Sono deluso. Spesso mancano della maturità necessaria per un ruolo centrale. A Taranto nemmeno ci sono alleati, tornano a parlare di chiudere l’Ilva: una follia. Non possono stare in maggioranza solo per paura di non superare l’8%».

E le tensioni tra Pd e civici?

«Sono fisiologiche. Ma senza i civici il Pd non avrebbe mai vinto. La maggioranza, quando serve, è solida».

Si ricandida come consigliere?

«Sì, correrò a Bari nella lista Pd. A 66 anni non mi ritiro: darò una mano a Decaro e faciliterò il passaggio di consegne».

Non sarà un modo per controllarlo?

«Non ce n’è bisogno. L’ho visto crescere in questi vent’anni, gli ho trasmesso valori e visione politica. Lui ascolterà me e altri, ma deciderà da solo. Solo una cosa: mai dimenticare che senza chi ci sostiene, in politica, non si va da nessuna parte».

