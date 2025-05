Esplosione al postamat di Rodi Garganico: ladri fuggono a mani vuote, indagini in corso

Rodi Garganico (Foggia), 4 maggio 2025 – La scorsa notte, intorno alle 02:15, un gruppo di ladri ha fatto esplodere il postamat di una filiale delle Poste Italiane a Rodi Garganico, nel Foggiano, ma sono fuggiti a mani vuote senza riuscire a portare via il denaro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quattro individui travisati con passamontagna, uno dei quali alla guida di una Fiat Grande Punto (di cui è stata sconosciuta la targa), hanno utilizzato un ordigno artigianale, conosciuto come “marmotta”, per far esplodere lo sportello del postamat. L’esplosione ha causato danni ingenti alla struttura, danneggiando anche la porta d’ingresso dell’ufficio postale. Dopo il colpo, i malviventi sono riusciti a entrare all’interno, ma, secondo le prime verifiche, non hanno asportato alcun denaro.

Il boato dell’esplosione è stato avvertito da molti residenti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione dei Carabinieri, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e stanno cercando di raccogliere altre informazioni utili.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni all’edificio sono significativi e sono in corso di quantificazione. Le indagini proseguono, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto e individuare i colpevoli di questo tentato furto.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI