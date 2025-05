Lecce, cucciolo usato per l’elemosina e picchiato in strada: scoppia la protesta

LECCE — È tornata al centro della cronaca la vicenda dei cani sfruttati per l’accattonaggio nel cuore di Lecce.

Tra piazza Mazzini e piazza Sant’Oronzo, ogni giorno, turisti e residenti assistono a una scena che ormai non lascia più indifferenti: un cucciolo, costretto a restare immobile per ore, con un cappello in testa e una ciotola per le offerte.

A tenerlo sotto controllo un uomo, noto alle forze dell’ordine, che chiede l’elemosina.

Le denunce sul caso non sono una novità.

Già a febbraio, l’associazione animalista Nuova Lara, che gestisce il Rifugio di Aura, aveva segnalato il presunto maltrattamento: l’animale, raccontavano, restava «pietrificato» dentro una cesta, incapace di muoversi per ore.

L’indignazione fu immediata e corale.

Eppure, dopo mesi, nulla è cambiato: il cane e il suo proprietario sono ancora lì, lungo via Trinchese, mentre sui social si moltiplicano le testimonianze di chi parla di vere e proprie violenze inflitte all’animale in pieno giorno.

L’ondata di protesta ha preso forma concreta anche online, con una petizione su Change.org che ha già superato le 3.500 firme.

«Il cane viene picchiato e sollevato per le orecchie ogni volta che si muove», si legge nell’appello, corredato da racconti di passanti che parlano di «scene agghiaccianti»: guaiti, tremori e chiari segni di terrore.

Nonostante le ripetute segnalazioni alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale e all’Asl veterinaria, finora non sono stati presi provvedimenti. L’ultima verifica si è limitata a constatare la presenza del microchip, ritenendo dunque tutto in regola.

Ma i cittadini non ci stanno.

«Non possiamo aspettare che questo cane venga trovato morto in un angolo della città», si legge nella petizione, che chiede un sopralluogo approfondito, il sequestro immediato dell’animale, una visita veterinaria ufficiale e l’apertura di un’indagine per maltrattamento.

A rompere il silenzio istituzionale è stato nelle scorse ore l’assessore Andrea Guido, che ha annunciato un intervento diretto.

«Sono qui in appostamento, in attesa dei vigili urbani e dei veterinari Asl per controllare i due senza fissa dimora che stanno facendo indignare il web», ha scritto sui social.

«Ho deciso di intervenire personalmente. Dopo averli individuati, ho contattato i vigili, che sono già sul posto. Ora aspettiamo l’arrivo dei veterinari e, credo, anche della questura».

Intanto, il cucciolo resta sul marciapiede, sotto gli occhi di chi passa e di chi, sempre più numeroso, chiede giustizia.

