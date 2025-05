Manfredonia beffato a Martina: sarà spareggio salvezza sul campo dell’Ugento

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Ultima giornata amarissima per il Manfredonia Calcio 1932, che dopo essere passato in vantaggio sul campo del Martina si è fatto rimontare, incassando una sconfitta per 2-1.

Un ko pesante, che complica i piani salvezza dei biancocelesti e li costringe a giocarsi tutto nello spareggio playout.

L’Ugento Calcio, nel frattempo, ha conquistato un prezioso pareggio (1-1) in casa della Virtus Francavilla, assicurandosi il diritto di disputare lo spareggio tra le mura amiche.

Lo scontro diretto per la permanenza in Serie D si giocherà dunque a Ugento, con la formazione salentina forte di due risultati su tre a disposizione (vittoria o pareggio, nei tempi regolamentari e supplementari, senza rigori) grazie al miglior piazzamento in classifica.

Per il Manfredonia sarà una finale senza appello: solo vincendo potrà garantirsi la permanenza nella massima serie dilettantistica.

Una stagione altalenante e ricca di rimpianti si deciderà in 90 minuti infuocati.

La speranza dei tifosi è che la squadra ritrovi compattezza e determinazione per strappare quella salvezza che, fino a poche settimane fa, sembrava a portata di mano.

Lo riporta tuttocampo.it