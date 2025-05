Manfredonia, 2 maggio 2025 – A dieci mesi dal suo insediamento, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, traccia un primo bilancio del proprio operato in un’intervista rilasciata a Stato Quotidiano.

Un periodo definito “intenso e complesso”, ma segnato da un forte impegno dell’intera squadra amministrativa, con l’obiettivo dichiarato di “rendere ordinario ciò che finora era considerato straordinario”.

Uno dei primi nodi affrontati è stato quello della macchina amministrativa comunale, caratterizzata da una cronica carenza di personale. La risposta è arrivata con l’avvio del percorso per l’aumento dell’orario lavorativo da 12 a 18 ore per 73 lavoratori ex LSU, e l’impiego di 12 unità a tempo pieno (36 ore) presso ASE. Un passo considerato fondamentale per dare nuova linfa agli uffici e ai servizi cittadini.

Sul fronte della gestione dei rifiuti, l’amministrazione ha risolto una criticità storica: la raccolta nell’area demaniale, incluso il porto turistico, dove ASE operava senza obbligo contrattuale.

La definizione di un protocollo operativo ha messo ordine nella gestione del servizio.

La questione ASE continua tuttavia a rappresentare una delle principali sfide. Il contratto in scadenza, un piano industriale ritenuto inadeguato dalla struttura di controllo e il diniego dei dirigenti ne complicano l’evoluzione. Secondo il Sindaco, la soluzione passa per l’approvazione di un nuovo piano industriale, sostenuto dalla maggioranza con l’intento di mantenere la natura pubblica del servizio.

Alle critiche dell’opposizione sulla presunta esclusione dal processo di definizione del nuovo piano industriale, La Marca risponde affermando che l’opposizione è stata coinvolta e ha ricevuto la documentazione necessaria. Il dibattito approderà in Consiglio Comunale, ma è strettamente connesso alla più ampia questione dell’ARO regionale, che può rallentare l’attuazione delle scelte locali.

Altro tema sensibile è quello delle emissioni sonore, connesso all’attività turistica e commerciale. Un tavolo di confronto tra cittadini e operatori ha permesso l’elaborazione di soluzioni condivise. L’ultima ordinanza prevede la possibilità di diffusione di musica di sottofondo fino all’1:00 di notte in determinati giorni, e fino a mezzanotte negli altri. Eventi oltre tale orario richiedono autorizzazioni specifiche. L’obiettivo dichiarato è quello di conciliare salute pubblica e diritto al lavoro, nel rispetto delle normative.

Tuttavia, l’efficacia delle ordinanze è spesso frenata dalla carenza di agenti della Polizia Locale. Il Sindaco sottolinea la difficoltà nel garantire una presenza costante sul territorio, spesso condizionata da interventi urgenti. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) prevede l’assunzione di cinque nuovi agenti, con l’auspicio di poter contare su dieci ulteriori unità stagionali per l’estate. Le rigide norme legate al piano di riequilibrio finanziario, però, rappresentano un freno importante.

In ambito politico, si registrano tensioni interne tra giunta e consiglio comunale. Alcuni consiglieri lamentano scarsa partecipazione alle attività delle commissioni e decisioni già preconfezionate. Il Sindaco minimizza, riconoscendo divergenze fisiologiche ma ribadendo la presenza e l’impegno dei consiglieri, respingendo qualsiasi logica di “ordini di scuderia” legati alle elezioni regionali. L’episodio che ha portato alla mancata convocazione del Consiglio Comunale del 18 aprile è visto come un campanello d’allarme, ma non un segnale di rottura irreversibile.

Guardando al futuro, La Marca indica come priorità assoluta l’uscita dal piano di riequilibrio finanziario, condizione imprescindibile per sbloccare le assunzioni e garantire una macchina amministrativa efficiente e motivata. Altri fronti aperti riguardano l’area industriale, con trattative in corso sul D46 e il contratto d’area, le opere di urbanizzazione, il miglioramento della viabilità e la manutenzione del verde pubblico, anche alla luce di recenti eventi tragici. L’attenzione resta alta anche su servizi sociali e politiche per la casa.

Un “grande sogno”, come lo definisce il Sindaco, è infine quello di “ricongiungere la città al mare”, un progetto che coniuga visione urbanistica e identità territoriale.

L’intervista si chiude con un ringraziamento rivolto ai cittadini e la promessa di futuri aggiornamenti sul lavoro svolto e sulle prossime sfide da affrontare.