Manfredonia, vasto incendio in un magazzino della zona ex Ajinomoto: vigili del fuoco sul posto

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un vasto incendio si è sviluppato nelle ultime ore in uno dei magazzini situati nell’area ex Ajinomoto a Manfredonia.

Le fiamme, alte e visibili da diverse zone della città, hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera area.

Al momento, le cause del rogo non sono ancora state chiarite e sono in corso accertamenti per risalire all’origine dell’incendio.

Le autorità raccomandano alla cittadinanza di evitare di avvicinarsi alla zona interessata, per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli.

Seguiranno aggiornamenti non appena emergeranno ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTO 18.15

Da raccolta dati un mezzo risulta essere stato incendiato all’interno del magazzino.

Sul posto sono presenti i mezzi e personale dei Carabinieri per le indagini di rito.