Serie C, la Mens Sana Mesagne supera l’Angel Manfredonia 69-56 e riapre la serie: tutto rimandato alla “bella” di domenica prossima

di Redazione Sport – Fonte: QuiMesagne.com

La Mens Sana Mesagne conquista con autorità gara-2 della finale playoff di Serie C contro la Giuseppe Angel Manfredonia, imponendosi con il punteggio di 69-56 al Paladefrancesco e portando così la serie sull’1-1. Una prestazione grintosa, sostenuta da un palazzetto gremito e partecipe, ha consentito ai biancoverdi di coach Romano di restare in corsa per il passaggio alla Serie C unica. La decisiva gara-3 si giocherà domenica 11 maggio, alle ore 19:00, al Paladante di Manfredonia.

Il match si è disputato in un clima da playoff autentico, con grande correttezza in campo e una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti sugli spalti. Entrambe le squadre hanno iniziato contratte, consapevoli dell’importanza della posta in palio, ma alla lunga il Mesagne ha saputo imporsi grazie a una tenuta fisica e mentale superiore, soprattutto nell’ultimo e decisivo quarto.

Coach Romano deve fare a meno del capitano Potì, ma ritrova, seppur non al meglio, un Pazzarelli determinante, capace di stringere i denti nonostante il perdurare dell’infortunio. La Mens Sana parte con Rollo, Pazzarelli, Brunetti, Gigli e Liace, mentre l’Angel risponde con Totaro, Vuovolo, Chiappinelli, Alvisi e Ciociola A.

L’avvio è contratto: ci vogliono quattro minuti perché il Mesagne trovi i primi due punti con Brunetti, mentre Totaro inaugura il tabellino ospite. A ravvivare il gioco è Pazzarelli, che mette a segno due triple, rispondendo colpo su colpo ad Alvisi e chiudendo il primo quarto sul 14-11. La difesa del Mesagne è finalmente quella delle migliori occasioni: aggressiva, lucida, lontana dalla versione opaca vista due giorni prima a Manfredonia.

Nel secondo quarto il match resta equilibrato. Gli ospiti trovano in Grasso un autentico trascinatore: otto punti consecutivi lo rendono imprendibile per i padroni di casa e portano avanti l’Angel sul 20-23. Mesagne reagisce con Gigli da tre punti e con Ciccarese che impatta il punteggio sul 27-27. È poi Rollo a fissare il punteggio sul 30-29 a fine primo tempo.

Il terzo quarto si apre con il sorpasso ospite firmato da una tripla di Alvisi, seguita da un parziale di 0-7 costruito da Totaro, che firma così il massimo vantaggio foggiano sul 30-36. La reazione del Mesagne è veemente: Pazzarelli torna protagonista, Ciccarese firma il nuovo vantaggio biancoverde e il solito Grasso tiene vive le speranze ospiti chiudendo il terzo periodo sul 43-42.

Nell’ultima frazione, però, il Manfredonia crolla sotto i colpi dei padroni di casa. Un parziale di 16-2 spezza la gara e lancia la Mens Sana sul 59-44. Rollo è decisivo sia in fase difensiva che offensiva, mentre Pazzarelli, con la quarta tripla della sua serata, dimostra di essere l’uomo in più. Gli ospiti provano un ultimo assalto con i canestri di Alvisi, Chiappinelli e Vuovolo, che riavvicinano Manfredonia fino al -8 (64-56), ma Colucci chiude definitivamente i giochi con un’azione da tre punti (tripla più fallo subito) che manda in estasi il pubblico del Paladefrancesco.

Per la Mens Sana Mesagne si tratta di una vittoria che vale oro. La prestazione solida e corale lascia ben sperare in vista della decisiva gara-3 in trasferta, anche se l’Angel Manfredonia resta avversario temibile, con giocatori di grande esperienza come Vuovolo, Totaro, Chiappinelli, Alvisi e Ba – quest’ultimo protagonista in gara-1 ma in ombra in questa seconda sfida.

Il verdetto definitivo è rinviato a domenica prossima, quando al Paladante andrà in scena la partita che assegnerà la promozione. Appuntamento alle ore 19:00 per una sfida da dentro o fuori.

Tabellini:

Mens Sana Mesagne: Martinelli, Dellegrottaglie, Rollo 12, Potì, Pazzarelli 21, Brunetti 10, Panico, Colucci 9, Gigli 5, Ciccarese 10, Liace 2.

Allenatore: Cosimo Romano.

Giuseppe Angel Manfredonia: Bottalico, Ba 1, Carmone 4, Basta, Totaro 8, Vuovolo 5, Ciociola A., Chiappinelli 6, Alvisi 15, Grasso 16, Ciociola F. 1, Manfredi.

Allenatore: Francesco Carbone.

Parziali: 14-11, 16-18, 13-13, 26-14

Arbitri: Laveneziana e Settembre

Fonte: QuiMesagne.com