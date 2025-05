Dopo oltre due decenni di servizio, Skype si prepara a salutare definitivamente il mondo della comunicazione digitale. Con un post ufficiale pubblicato lo scorso 28 febbraio da Jeff Teper, presidente della divisione Microsoft 365 Collaborative Apps and Platforms, l’azienda di Redmond ha annunciato che il celebre servizio di chiamate e videochiamate online verrà ritirato il 5 maggio 2025.

Una chiusura che segna la fine di un’epoca: Skype, lanciato nel 2003 e acquistato da Microsoft nel 2011 per la cifra record di 8,5 miliardi di dollari, ha rappresentato per anni una delle principali piattaforme per la comunicazione personale e professionale, anticipando molte delle tecnologie oggi considerate standard.

“Ritireremo Skype il 5 maggio 2025 per concentrarci su Teams, il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione” si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft, dove si precisa che gli utenti avranno tempo sufficiente per esplorare le funzionalità di Teams e scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Secondo quanto dichiarato da Teper, la decisione è il frutto di una strategia più ampia di razionalizzazione dei servizi, pensata per adeguare l’offerta Microsoft all’evoluzione delle modalità di comunicazione degli utenti. “Il modo in cui comunichiamo si è evoluto notevolmente nel corso degli anni – ha affermato il dirigente – e stiamo semplificando le nostre offerte per adattarci meglio alle necessità dei clienti”.

L’eredità di Skype passa a Microsoft Teams

Skype, nei suoi anni di maggiore popolarità, ha rivoluzionato il modo di restare in contatto, rendendo accessibili a milioni di persone nel mondo le chiamate via internet, spesso gratuite e con una qualità superiore rispetto ai sistemi tradizionali. È stato anche uno strumento fondamentale per le relazioni a distanza, i colloqui di lavoro internazionali e, in anni più recenti, per la didattica e il lavoro da remoto.

Ma l’evoluzione del mercato e la crescente complessità delle esigenze comunicative hanno spinto Microsoft a investire sempre più su Teams, la piattaforma lanciata nel 2017 inizialmente come concorrente di Slack e poi evoluta in una suite completa per la collaborazione digitale.

“Con Teams – sottolinea Microsoft – gli utenti ritrovano molte delle funzionalità principali di Skype, come le chiamate individuali e di gruppo, la messaggistica istantanea e la condivisione di file. Ma il servizio offre anche strumenti più avanzati come l’organizzazione di riunioni, la gestione dei calendari e la creazione o adesione a community gratuite”.

I numeri parlano chiaro: oggi 320 milioni di persone utilizzano Microsoft Teams come piattaforma centrale per il lavoro in team. Negli ultimi due anni, secondo i dati interni dell’azienda, i minuti trascorsi dagli utenti in riunioni virtuali sono quadruplicati, a conferma del ruolo sempre più centrale del digitale nella quotidianità lavorativa.

Un addio che guarda al futuro

La fine di Skype non rappresenta dunque un abbandono, ma una transizione verso strumenti più completi e integrati. “Skype è stato parte integrante della definizione delle comunicazioni moderne – scrive Microsoft nel suo messaggio di commiato – e ha supportato innumerevoli momenti significativi. Siamo onorati di aver fatto parte di questo percorso”.

L’azienda americana assicura che l’addio a Skype sarà accompagnato da un percorso guidato per gli utenti, con strumenti di supporto e risorse pensate per facilitare la migrazione verso Teams, mantenendo al centro l’obiettivo di garantire connessioni sempre più efficaci, versatili e sicure.

In un contesto in cui lo smart working, la formazione a distanza e la collaborazione digitale sono diventati elementi strutturali della società contemporanea, Microsoft punta dunque a consolidare la propria leadership puntando su un’unica piattaforma capace di integrare comunicazione, produttività e organizzazione.

Fonte: Rainews.it