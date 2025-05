PALIANO (FR) — Un’altra vittima sul lavoro scuote l’Italia.

Un operaio di 47 anni, originario di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), ha perso la vita folgorato mentre stava sostituendo alcuni pannelli fotovoltaici in un impianto di via Bosco Castello, a Paliano, nel Frusinate.

L’uomo lavorava per conto di una ditta con sede a Nettuno.

Si tratta della terza morte bianca registrata nella giornata di oggi, dopo quelle avvenute a Napoli e in provincia di Vicenza.

«Siamo profondamente indignati e addolorati — dichiarano Antonio Spera, segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, e Gerardo Minotti, segretario provinciale UglM Frosinone —. È un’altra giornata listata a lutto per il mondo del lavoro. La piaga degli incidenti non conosce distinzioni tra Nord e Sud: tre vittime solo oggi».

I sindacalisti chiedono che si faccia piena luce sull’accaduto: «Poniamo massima fiducia nei Carabinieri intervenuti per gli accertamenti, ma serve un’indagine approfondita. E soprattutto servono misure immediate per garantire che simili tragedie non si ripetano: senza se e senza ma».

«La sicurezza dei lavoratori deve essere sempre al primo posto — concludono Spera e Minotti —. Lo diremo chiaramente al governo nell’incontro dell’8 maggio: è il momento di avviare un nuovo percorso che porti finalmente a zero le morti sul lavoro.

Alla famiglia della vittima giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la UglM».

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.