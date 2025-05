Bandiere Blu 2025: le località premiate in Puglia, 5 in provincia di Foggia

FOGGIA – Con l’arrivo della stagione estiva, scegliere la destinazione ideale per una vacanza al mare può diventare un’impresa ardua.

Tra le numerose opzioni disponibili, la qualità dell’acqua, la sostenibilità ambientale e i servizi offerti sono fattori che i viaggiatori considerano sempre di più.

La Puglia, con la sua costa che si estende per oltre 800 chilometri tra Adriatico e Ionio, è una delle regioni italiane che si distingue per la bellezza naturale delle sue spiagge.

Ma come orientarsi nella scelta delle mete più adatte?

Una delle risposte arriva dalle Bandiere Blu, il riconoscimento internazionale che premia le località balneari più virtuose in termini di qualità ambientale e servizi.

Cos’è la Bandiera Blu e come si ottiene?

La Bandiera Blu è un riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a quelle località che si distinguono per la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza dei servizi e la gestione sostenibile del territorio.

Il titolo non è solo un simbolo, ma una vera e propria certificazione che attesta l’impegno delle amministrazioni locali nella tutela ambientale.

Ogni anno, una giuria internazionale e una nazionale valutano una serie di parametri, tra cui:

La qualità delle acque di balneazione

La gestione dei rifiuti e il riciclo

La sicurezza e i servizi offerti ai turisti

L’educazione ambientale e la promozione di attività ecologiche

Nel 2025, la Puglia si conferma una delle regioni leader in Italia per numero di località premiate, con 22 spiagge Bandiera Blu, a dimostrazione del continuo impegno per la sostenibilità e la qualità.

Le Località Bandiera Blu in Puglia nel 2025

Provincia di Lecce: Il Cuore della Costa Salentina

La provincia di Lecce è la più premiata della Puglia con ben sei località insignite del titolo. Le destinazioni più rinomate includono:

Nardò, famosa per le acque cristalline e le spiagge di Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio, una riserva naturale incontaminata.

Ugento, con il suo mare turchese e le lunghe distese sabbiose di Torre San Giovanni, molto apprezzata dalle famiglie.

Melendugno, che ospita la celebre Torre dell’Orso e le acque limpide di Sant’Andrea.

Castro, un pittoresco borgo adagiato sulla scogliera, con calette mozzafiato come la Zinzulusa.

Gallipoli, con la sua Baia Verde, ideale per chi cerca un mix di tranquillità e vita mondana.

Salve, nota per la località di Pescoluse, definita le “Maldive del Salento”, con acque turchesi e sabbia finissima.

Provincia di Bari: Mare e Cultura a Portata di Mano

Anche la provincia di Bari vanta due località Bandiera Blu: Polignano a Mare e Monopoli. Polignano è celebre per il suo centro storico a picco sul mare e le sue calette suggestive, come Lama Monachile. Monopoli, con le sue spiagge sabbiose e baie tranquille, rappresenta una meta ideale per chi cerca una combinazione di storia, natura e mare.

Bandiere blu provincia di Foggia

Isole Tremiti

Un piccolo arcipelago dal fascino incontaminato, le Tremiti sono una vera oasi nel mare Adriatico. In particolare, l’isola di San Domino conquista per la spiaggia dei Pagliai, affacciata su uno scenario roccioso spettacolare, mentre Cala delle Arene è una delle poche spiagge sabbiose dell’arcipelago, perfetta per rilassarsi in tranquillità.

Rodi Garganico

Affacciata sul mare e immersa tra gli agrumeti, Rodi è celebre per le sue acque limpide e per le spiagge attrezzate e sicure. Tra le più amate, la Spiaggia di Levante, perfetta per le famiglie, e la Spiaggia di Ponente, più ampia e soleggiata, ideale per lunghe passeggiate sul bagnasciuga.

Peschici

Una delle perle del Gargano, Peschici è abbracciata da un promontorio roccioso che offre scorci mozzafiato sul mare.

Le sue spiagge Bandiera Blu includono Baia Jalillo, racchiusa tra pareti rocciose e acque tranquille, e la lunga distesa sabbiosa di Baia di Manaccora, attrezzata e molto frequentata in estate.

Vieste

Simbolo del turismo balneare pugliese, Vieste vanta chilometri di spiagge dorate bagnate da acque trasparenti.

Tra le più iconiche c’è la Spiaggia del Castello, dominata dal monolite di Pizzomunno, e Baia di San Lorenzo, più tranquilla e immersa nella natura.

Non mancano le piccole calette da scoprire in barca o a piedi, ideali per chi cerca privacy e silenzio.

Zapponeta

Meno conosciuta ma sorprendentemente autentica, Zapponeta è una meta perfetta per chi ama il mare senza folla.

Le sue spiagge sono ampie, sabbiose e ben curate, ideali per godersi il mare in totale relax.

La Spiaggia di Lido Salpi è tra le più apprezzate per la qualità delle acque e la gestione attenta dell’ambiente.

Provincia di Brindisi: Natura e Sostenibilità

Le località della provincia di Brindisi confermano il loro impegno verso la sostenibilità con ben tre località premiate: Fasano, con la sua zona di Savelletri e Torre Canne, Ostuni, con il suo litorale protetto dal Parco delle Dune Costiere, e Carovigno, che offre spiagge tranquille, lontane dal turismo di massa.

Provincia di Taranto: La Costa Ionica si Rinnova

La provincia di Taranto conquista ben quattro Bandiere Blu, con località come Ginosa, Castellaneta, Leporano e Maruggio che si distinguono per la qualità delle acque e la gestione ecosostenibile delle risorse. Tra le perle della zona, spicca Campomarino di Maruggio, un angolo di paradiso con sabbia bianca e acque cristalline.

Conclusioni

Le Bandiere Blu 2025 sono il segno tangibile del progresso della Puglia nel settore turistico e ambientale.

Con ben 22 località premiate, la regione si conferma una delle destinazioni più ambite per chi cerca una vacanza all’insegna della bellezza naturale, del mare pulito e della sostenibilità.

Qualunque sia la tua destinazione, la Puglia offre esperienze uniche che coniugano mare, natura e cultura, in un mix perfetto per ogni tipo di viaggiatore.

Lo riporta regionepuglia.org