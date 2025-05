Bullismo in classe, nessun processo per i tre studenti: "Fatti di lieve entità e occasionali"

Tutti assolti i tre studenti di un istituto tecnico di Firenze, accusati di aver perseguitato un compagno di classe durante l’anno scolastico 2021-2022 con offese sul peso, lanci di oggetti, fotomontaggi e atti di emarginazione. I giovani, all’epoca dei fatti tra i 15 e i 16 anni, erano finiti sotto inchiesta per stalking e atti persecutori.

Secondo le accuse, la vittima veniva insultata con epiteti come “ciccione” e “balena”, disturbata durante le lezioni e isolata dal gruppo classe. Era stata creata persino una chat per deriderlo, arricchita da sticker, video e immagini manipolate. Il ragazzo, in forte difficoltà, aveva iniziato a farsi accompagnare dai genitori a scuola e, infine, aveva deciso di cambiare istituto.

Nonostante la gravità delle segnalazioni iniziali, il tribunale per i minorenni di Firenze ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, riconoscendo la “particolare tenuità e occasionalità” delle condotte. Inoltre, il giudice ha ritenuto che proseguire con il procedimento avrebbe potuto nuocere al percorso educativo degli imputati.

Era stata la scuola a denunciare gli episodi, ma alla luce degli sviluppi, la magistratura ha optato per il non luogo a procedere. Anche le accuse di danneggiamento del materiale scolastico e di percosse non sono state ritenute sufficienti per un rinvio a giudizio. Gli atti di bullismo sono cessati dopo il trasferimento del ragazzo in un altro istituto.

Lo riporta Ansa.it.