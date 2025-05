Caos mastelli a via Tratturo del Carmine: cittadini in fila per ore. Forza Italia accusa il Comune: “Comunicazione inefficace e disagi evitabili”

Mattinata di caos e disagi per decine di cittadini accorsi presso l’ingresso di via Tratturo del Carmine per il ritiro e la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata. Una situazione ampiamente prevedibile – denunciano i consiglieri comunali di Forza Italia – ma che si è trasformata nell’ennesimo caso di cattiva gestione da parte dell’amministrazione.

Già nelle prime ore del giorno, si è assistito alla formazione di lunghe code, con persone costrette ad attendere in piedi per ore, sotto il sole, spesso senza alcuna informazione chiara sul funzionamento della distribuzione. Una scena che ha indignato molti residenti, costretti a sacrificare parte della propria giornata per adempiere a un obbligo civico trasformato in disservizio.

Secondo Forza Italia, la responsabilità è da attribuire in primis a una comunicazione istituzionale del tutto insufficiente.

“Già nella giornata di ieri – spiegano i consiglieri – avevamo cercato di avvisare la cittadinanza che le operazioni di ritiro e consegna dei mastelli si protrarranno per almeno quattro mesi. Tuttavia, il Comune non ha ritenuto opportuno pianificare una comunicazione chiara, capillare e strutturata. Nessun volantino informativo, nessuna campagna social efficace, nessun coordinamento con i consiglieri di zona. Risultato: disordine, malumore e un fiume di cittadini lasciati in balìa dell’incertezza.”

I rappresentanti forzisti puntano il dito contro una gestione che definiscono “autoreferenziale e poco attenta ai reali bisogni della collettività”. “Mentre l’amministrazione comunale si dedica a scattare selfie e a promuovere iniziative autoreferenziali, trascurando le esigenze concrete dei cittadini – affermano –, una comunità intera viene lasciata senza risposte, in fila per ore, come documentato anche da numerose immagini circolate sui social.”

Il problema, sottolineano ancora i consiglieri, non è solo organizzativo ma anche simbolico. “È la fotografia di un Comune che ha smarrito il senso del servizio pubblico. La distribuzione dei mastelli – un’attività fondamentale per migliorare la raccolta differenziata e l’efficienza ambientale – si è trasformata in un’occasione mancata. Bastava poco: un piano scaglionato per fasce orarie, un punto informativo, la presenza di personale di supporto. Invece, nulla di tutto ciò è stato previsto.”

Il gruppo di Forza Italia invita l’amministrazione a rivedere immediatamente le modalità organizzative, a potenziare la comunicazione e a coinvolgere le forze consiliari disponibili a collaborare. “Siamo pronti a fare la nostra parte per evitare che quanto accaduto oggi si ripeta domani. Ma serve un cambio di passo. I cittadini meritano rispetto, e questo rispetto passa anche dalla capacità dell’amministrazione di informare, ascoltare e programmare con responsabilità.”