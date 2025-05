Castellaneta celebra il 130° anniversario della nascita di Rodolfo Valentino

Una giornata di eventi per ricordare il mito del primo divo del cinema mondiale

Castellaneta, 6 maggio 2025 – Ricorre oggi il 130° anniversario della nascita di Rodolfo Valentino, leggendaria icona del cinema muto e simbolo intramontabile di fascino ed eleganza. Nato a Castellaneta il 6 maggio 1895, Valentino fu il modello ispiratore del termine “latin lover” e rimane, a distanza di oltre un secolo, una figura centrale nell’immaginario collettivo del cinema internazionale.

Per celebrare questo importante anniversario, la Fondazione Rodolfo Valentino, in collaborazione con il Comune di Castellaneta, Domus Futura e l’Associazione Sinossi Film, ha organizzato una serie di iniziative commemorative in suo onore. Il programma prende il via alle ore 10:00 con la scopertura di una targa presso la casa natale dell’attore, in via Roma 116 (già via Commercio 34). A seguire, alle ore 10:30, il MU.V – Museo Rodolfo Valentino ospiterà il convegno “Rodolfo Valentino – la famiglia, Castellaneta e l’Italia”, con gli interventi dei professori Antonio Ludovico, Aurelio Miccoli e Antonio Miredi, coordinati dalla professoressa Maria Teresa Stasolla. In chiusura della giornata, alle ore 19:00 presso le Officine del Mercato Comunale (O.M.C.), è prevista la proiezione del film “Rudy Valentino – Divo dei divi” di Nico Cirasola, a cura del Cine Club “Rudy Valentino”. L’ingresso è gratuito.

Dalle radici pugliesi al mito hollywoodiano

Rodolfo Valentino, all’anagrafe Rodolfo Pier Filiberto Raffaello Guglielmi, nacque in una famiglia agiata: il padre Giovanni era veterinario militare, la madre Gabriella Barbin, francese di nascita, era dama di compagnia presso una nobile casata locale. L’infanzia del futuro divo si svolse a Castellaneta, dove frequentò le scuole elementari fino alla terza classe, per poi proseguire gli studi a Taranto, dove la famiglia si trasferì.

La precoce scomparsa del padre, quando Rodolfo aveva appena undici anni, segnò profondamente la sua adolescenza. In seguito fu ammesso in un collegio per orfani di sanitari a Perugia, da cui però fu allontanato per problemi disciplinari. Tentò senza successo di entrare nell’Accademia Navale di Venezia, ma fu scartato per problemi fisici. Scelse allora di diplomarsi in tecnica agraria a San Ilario di Nervi, vicino Genova, ottenendo il titolo di agente rurale.

Ma il destino di Rodolfo era ben lontano dai campi: irrequieto e ambizioso, nel 1913 partì alla volta di Parigi, dove imparò a ballare il tango e frequentò ambienti artistici e bohémien. Nello stesso anno, dichiarando all’amato fratello Alberto che «l’Italia è troppo piccola per me», si imbarcò sul piroscafo tedesco Cleveland diretto negli Stati Uniti, inseguendo un sogno che lo avrebbe portato a diventare una star internazionale.

Nel 1921, con il film I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, Rodolfo Valentino divenne un fenomeno globale. Il suo volto e il suo stile inconfondibile fecero impazzire il pubblico americano e mondiale. Sebbene fosse tornato a Castellaneta una sola volta, nel 1923, ormai celebre, non dimenticò mai le sue origini pugliesi, che oggi la sua città natale continua a celebrare con orgoglio e gratitudine.

Con questa giornata di eventi, Castellaneta rende omaggio non solo all’attore, ma all’uomo, al ribelle, al sognatore che seppe trasformare la propria vita in leggenda. Rodolfo Valentino, a 130 anni dalla nascita, resta il simbolo eterno del fascino italiano nel mondo.