Contrabbando di alcol, traffico internazionale smascherato: sequestri e legami anche con Foggia

Operazione della Guardia di Finanza di Treviso blocca 120mila litri di alcol etilico di contrabbando. Due denunciati e perquisizioni tra Lazio, Campania e Puglia. Nel mirino anche laboratori clandestini nel foggiano.

Nell’ambito di un’articolata indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è stato smantellato un traffico internazionale di alcol etilico di contrabbando. L’operazione, conclusa nelle scorse settimane, ha portato al sequestro complessivo di 120mila litri di alcol e all’accertamento di un’evasione di accisa e IVA per circa 1,4 milioni di euro.

Le indagini sono scattate in seguito al fermo di un autoarticolato lo scorso febbraio, nei pressi del casello autostradale di “Venezia Est”, con a bordo 24mila litri di alcol etilico proveniente dalla Polonia. Il carico, formalmente dichiarato come “liquido disinfettante”, era accompagnato da documentazione falsa, creata ad arte per eludere i controlli su strada e nascondere la reale natura del prodotto, soggetto a regime di accisa.

Dall’attività investigativa è emerso un consolidato sistema di importazione illecita: l’alcol, caricato in Polonia, veniva introdotto nel territorio nazionale attraverso i valichi di Gorizia, Udine e Trieste, per poi essere destinato a varie località tra Napoli e Reggio Calabria. Due soggetti, uno di nazionalità polacca e uno italiana, sono stati denunciati per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa e per irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

L’approfondimento investigativo, svolto con il supporto dei Reparti territorialmente competenti – tra cui il Gruppo di Frosinone, la Compagnia di Casalnuovo di Napoli e la Compagnia Pronto Impiego di Aversa – ha condotto a quattro perquisizioni in abitazioni e sedi aziendali nelle province di Frosinone, Napoli e Caserta. Cruciale si è rivelata anche l’analisi dei tabulati telefonici e dei dati del sistema V.I.E.S. (Vat Information Exchange System), che ha consentito di individuare precedenti trasporti illeciti dello stesso tipo: almeno altri 96mila litri di alcol, sempre provenienti dalla Polonia e camuffati come igienizzante, introdotti con documenti falsi intestati a un’azienda ortofrutticola con sede in provincia di Caserta.

Secondo gli inquirenti, l’alcol sequestrato era destinato alla produzione clandestina di superalcolici come whisky, grappa, limoncello, vodka e gin, in laboratori non autorizzati, privi di ogni controllo sanitario e fiscale. Una modalità operativa che richiama da vicino quella già emersa nella maxi-operazione “SPECIAL ALCOLE”, conclusa a luglio 2024 sempre dal Gruppo di Treviso, che aveva portato alla denuncia di 20 persone – tra cui un arresto – e al sequestro di tre laboratori clandestini, tra le province di Foggia, Napoli e Caserta. In quel caso l’evasione di accise e imposte era stata quantificata in oltre 11,5 milioni di euro.

Anche Foggia nel mirino: nuovi riscontri sul territorio

Proprio la provincia di Foggia torna ora al centro dell’attenzione investigativa. Le analogie tra le tecniche di camuffamento, le rotte del traffico e le connessioni societarie hanno rafforzato il sospetto che l’area del foggiano possa costituire uno snodo logistico e produttivo per questo tipo di illeciti. Uno dei laboratori clandestini smantellati nel 2024 si trovava infatti nel territorio foggiano, e dagli elementi raccolti nell’operazione più recente sembrano emergere collegamenti operativi, seppur indiretti, tra le due filiere criminali. Gli inquirenti non escludono che una parte dell’alcol introdotto illegalmente fosse destinata proprio a siti produttivi in Puglia.

Controlli su strada e presidio del territorio, arma efficace contro i traffici illeciti

L’operazione conferma l’importanza strategica del presidio costante del territorio da parte delle Fiamme Gialle, in particolare lungo la viabilità primaria e secondaria. Il controllo dinamico delle rotte di trasporto, attivo anche in orario notturno e nei giorni festivi, rappresenta una leva fondamentale per prevenire e reprimere fenomeni fraudolenti che minano la concorrenza leale e mettono a rischio la salute pubblica. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e diramazioni della rete illecita, nel rispetto dei diritti degli indagati, da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.