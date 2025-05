Foggia. Nel cuore del centro cittadino, lungo una delle arterie più trafficate e centrali di Foggia, si consuma da oltre trent’anni una vicenda che rappresenta in modo emblematico l’abbandono e l’inefficienza nella gestione del patrimonio urbano. È il caso dello stabile fatiscente situato ai civici 6-16 di Corso Giannone, un edificio in disuso da decenni, oggi ridotto a una pericolosa e maleodorante discarica a cielo aperto.

L’immobile, già noto da tempo per il suo stato di degrado, è tornato al centro delle cronache cittadine a seguito delle numerose segnalazioni da parte di residenti, commercianti e cittadini che frequentano la zona. L’intervento parziale delle istituzioni si è limitato alla posa di una recinzione metallica, alta, arrugginita e in parte divelta, che ha però generato ulteriori problemi senza risolvere nulla. “È stato recintato solo il lato strada – denuncia un avventore della zona – sottraendo il marciapiede ai pedoni e circa dieci stalli di sosta ai residenti, senza mettere davvero in sicurezza l’edificio. La recinzione è diventata un contenitore di rifiuti, infestato da topi, insetti e blatte”.

Il quadro che emerge è quello di un’area urbana fuori controllo, dove l’abbandono strutturale si accompagna a un costante peggioramento igienico-sanitario. Cumuli di spazzatura, sacchi di immondizia, rifiuti organici e carcasse di animali giacciono indisturbati, attirando animali infestanti e generando miasmi insopportabili che raggiungono le abitazioni vicine. “L’odore nauseabondo entra fin dentro le case – raccontano alcuni residenti – e le finestre devono restare chiuse anche d’estate”.

Ma non è solo questione di decoro e igiene. L’area rappresenta oggi un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Il marciapiede antistante l’edificio è del tutto inaccessibile: i passanti sono costretti a camminare sulla carreggiata, esponendosi a rischi costanti in assenza di percorsi protetti o passerelle pedonali. A preoccupare i cittadini è anche lo stato della facciata dell’edificio: “Finestre pericolanti che sbattono al vento, intonaco che si sgretola e calcinacci che cadono a terra – spiegano –. È un miracolo che finora nessuno si sia fatto male”.

La situazione ha assunto contorni ancora più gravi con la segnalazione di un rischio sanitario: all’interno della recinzione si accumulano guano e carcasse di volatili, mentre alcune finestre spalancate permettono ai piccioni di nidificare all’interno dell’edificio e negli immobili adiacenti. “È stata rilevata la presenza della zecca del piccione, l’Argas reflexus – affermano alcuni residenti – e diversi abitanti lamentano sintomi come nausea, vertigini e mal di testa, probabilmente dovuti alle polveri nocive e alla proliferazione di parassiti”.

Non mancano le segnalazioni di ratti, anche di grandi dimensioni, avvistati fino ai piani superiori degli edifici circostanti. Mosche, zanzare e altri insetti si moltiplicano con l’aumento delle temperature, aggravando il disagio vissuto quotidianamente da chi abita o lavora nei pressi del rudere. A peggiorare la situazione è anche il cedimento della pavimentazione stradale: “Corso Giannone sta letteralmente sprofondando – denuncia un residente – e si sospettano cavità sotterranee. Le transenne sono lì da due anni, ma nessun intervento di consolidamento è stato effettuato”.

Eppure, il problema è noto alle autorità competenti. I residenti raccontano di aver inoltrato decine di segnalazioni via PEC al Comune di Foggia, alla Prefettura, all’ASL e al Comando dei Vigili del Fuoco. “Abbiamo denunciato tutto, ma la risposta è sempre la stessa: il silenzio. Nessun intervento concreto, solo transenne e abbandono”.

Oggi, attraverso una nuova mobilitazione, i cittadini chiedono con forza che si vada oltre la semplice recinzione e si proceda con un’ordinanza sindacale urgente per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. L’obiettivo è duplice: rimuovere i rifiuti e ripristinare le condizioni minime di vivibilità urbana, a partire dal recupero del marciapiede e dalla riqualificazione dell’intera area. “Foggia merita strade vivibili e sicure – sottolineano –. I residenti di Corso Giannone hanno diritto a respirare aria pulita e a muoversi senza rischi”.

Un appello che, ancora una volta, chiama in causa la responsabilità delle istituzioni: fermare il degrado e restituire dignità al centro cittadino non è solo un’esigenza estetica, ma un dovere civico e morale verso la comunità.

