Foggia: al via la rassegna "Pianoforti nelle Chiese"

Foggia riscopre il legame profondo tra musica, arte e spiritualità con la rassegna “Pianoforti nelle Chiese del centro storico”, una delle gemme più luminose del programma “Giordano in Jazz 2025”, promosso dal Comune e prodotto dal Teatro Umberto Giordano. Due date simboliche, il 12 e il 30 aprile, segneranno un percorso di ascolto e bellezza nei luoghi più suggestivi della città, con concerti che esalteranno il pianoforte come strumento narrante e coinvolgente, in dialogo con l’architettura sacra e l’anima del centro storico.

L’iniziativa è frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’Arcidiocesi Foggia-Bovino, la Basilica Cattedrale e le altre chiese storiche che hanno messo a disposizione i propri spazi, in uno spirito di collaborazione e apertura. “Pianoforti nelle Chiese” è molto più di una semplice rassegna musicale: è un progetto culturale che intende valorizzare il patrimonio monumentale della città, rendendolo vivo, accessibile e partecipe della vita contemporanea.

Il Comune di Foggia ha riconosciuto il valore strategico dell’iniziativa, inserendola nella programmazione triennale 2025-2027 all’interno della missione dedicata alle attività culturali. Il sostegno economico deliberato – un contributo straordinario di 2.000 euro alla Basilica Cattedrale – rappresenta un gesto concreto di supporto alla cultura diffusa, quella che raggiunge i cittadini nei luoghi dell’identità collettiva. Il finanziamento sarà finalizzato alla copertura delle spese organizzative e di funzionamento, e verrà liquidato previa presentazione della documentazione delle attività svolte.

A curare la rassegna è il dott. Carlo Dicesare, dirigente comunale e storico referente del progetto “Giordano in Jazz” fin dal 2015. Con esperienza e visione, Dicesare ha saputo guidare negli anni un processo di crescita del festival, trasformandolo in un riferimento regionale e nazionale per la musica jazz e le produzioni culturali di qualità. “Con questa rassegna vogliamo offrire un’esperienza che coniughi il silenzio sacro con le note del pianoforte – spiega – unendo pubblico e territorio, spiritualità e arte”.

La scelta delle location non è casuale: la Basilica Cattedrale sarà il cuore pulsante dell’evento, ma altre chiese del centro storico sono pronte ad accogliere i concerti in un’atmosfera unica, dove la musica non solo riempie lo spazio, ma ne diventa parte integrante. Si immaginano concerti intimi, raccolti, in grado di coinvolgere anche chi si avvicina alla musica per la prima volta, grazie a un programma che spazia dai grandi classici ai contemporanei, con incursioni nel repertorio jazzistico, minimalista e sacro.

La rassegna “Pianoforti nelle Chiese” si inserisce inoltre in un contesto più ampio di rilancio del centro storico di Foggia, al centro di numerosi interventi di riqualificazione e animazione culturale. La musica, in questo scenario, diventa strumento di rigenerazione urbana e civile, contribuendo a costruire una comunità più coesa e partecipe.

La risposta del pubblico è già entusiasta: l’edizione 2024 del “Giordano in Jazz” aveva registrato un’ampia partecipazione, confermando la sete di eventi di qualità. L’aspettativa per il 2025 è ancora più alta, complice anche la ricercatezza delle proposte e l’attenzione per il contesto in cui si svolgono. Il connubio tra musica e architettura sacra, infatti, offre un valore aggiunto all’esperienza, che diventa immersiva, emozionante e culturalmente significativa.

L’appuntamento del 12 aprile segnerà l’inaugurazione della rassegna con un concerto-evento nella Basilica Cattedrale. Sul palco, pianisti di rilievo nazionale interpreteranno brani scelti per valorizzare l’acustica e l’atmosfera del luogo. Il secondo appuntamento, previsto per il 30 aprile, coinciderà con la Giornata Internazionale del Jazz, offrendo alla città un momento di celebrazione condivisa, in armonia con i valori promossi dall’UNESCO.

Con “Pianoforti nelle Chiese del centro storico”, Foggia si conferma città della musica, della cultura diffusa e dell’identità che si rinnova. Un piccolo grande progetto che unisce istituzioni, cittadini e artisti, nella convinzione che la bellezza – quella vera – nasce dalla cura dei luoghi e dall’amore per ciò che ci appartiene.

A cura di Giovanna Tambo.