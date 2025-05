Foggia, la salvezza passa dai playout contro il Messina

Foggia e Messina si giocano tutto nei playout di Serie C. L’andata si disputerà sabato 10 maggio allo stadio Franco Scoglio, il ritorno è fissato per il 17 maggio al Pino Zaccheria. Una doppia sfida ad altissima tensione, che chiuderà una stagione complicata per entrambe le formazioni. Il focus è sul Foggia, arrivato a questo bivio dopo mesi di difficoltà.

Una stagione in caduta libera: Foggia ai minimi storici

La squadra rossonera ha vissuto una stagione travagliata, segnata da 17 sconfitte totali, 10 delle quali nel solo girone di ritorno. I numeri parlano chiaro: solo 15 gol segnati e ben 28 subiti da fine dicembre. L’ultimo successo risale al 9 marzo contro il Sorrento. Un rendimento che ha fatto crollare le ambizioni iniziali e minato la fiducia di squadra e ambiente.

A pesare è stato anche il disimpegno progressivo della proprietà e un caotico susseguirsi di allenatori, che ha compromesso la costruzione di un’identità tecnica. Sulla panchina del Foggia si sono alternati Brambilla, Capuano, Zangla, Zauri e infine Antonio Gentile, giovane tecnico foggiano di 31 anni, chiamato ora a guidare l’ultimo tentativo di salvezza. Gentile è figura storica del club, ex giocatore e allenatore delle giovanili, legato da tempo alla società rossonera.

Qualità in rosa e due ex Messina in cerca di riscatto

Nonostante il fallimento stagionale, il Foggia dispone di una rosa tecnicamente valida, con elementi come Salines, Parodi, Danzi, Tascone e Mazzocco, nomi che garantiscono esperienza e qualità. In particolare, due ex Messina come Michele Emmausso e Marco Zunno potrebbero avere motivazioni extra.

Emmausso è il capocannoniere della squadra con 9 gol, ma la sua stagione è stata altalenante, come dimostra anche la modesta distribuzione di assist (5). Zunno ha deluso le aspettative, nonostante 3 reti e altrettanti passaggi decisivi. Entrambi avevano fatto sognare i tifosi di Messina nella stagione precedente, ma quest’anno non sono riusciti a lasciare lo stesso segno.

Il verdetto è vicino e le sorprese sempre possibili. In sfide da dentro o fuori come queste, il passato conta poco: a decidere saranno nervi saldi, fame e lucidità nei momenti chiave. Riuscirà il Foggia a evitare il baratro?

