Foggia: tre aree candidate al progetto “Sport Illumina”

Il Comune di Foggia guarda al futuro con determinazione, candidandosi ufficialmente al progetto nazionale “Sport Illumina”, lanciato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A., per la realizzazione di playground sportivi modulari, inclusivi e innovativi nelle periferie urbane. L’iniziativa mira alla creazione dei primi 100 impianti in Italia nel 2025, con un’attenzione speciale all’accessibilità, alla socialità e al benessere delle comunità locali.

Con una delibera approvata dalla Giunta Comunale, l’amministrazione ha individuato le tre aree che parteciperanno alla selezione nazionale prevista dall’Avviso Pubblico: Parco Biagini, Via Furore e Parco Domenico Rosa Rosa. Si tratta di luoghi collocati in zone periferiche e soggette a degrado o stato di abbandono, come richiesto espressamente dai criteri dell’avviso. Ogni area proposta sarà valutata da una commissione apposita, che selezionerà quella più idonea per la realizzazione del playground.

Il Comune di Foggia rientra nel Cluster 2, riservato ai Comuni con una popolazione tra i 100.001 e i 200.000 abitanti, e può beneficiare, in caso di ammissione al finanziamento, di un contributo fino a 320.000 euro. Il playground avrà una dimensione media, pari a circa 600 mq, e sarà interamente progettato, realizzato, gestito e manutenuto per sei anni da Sport e Salute, che si farà carico di tutti gli oneri operativi, lasciando al Comune un’infrastruttura sportiva all’avanguardia, ad accesso gratuito e a beneficio permanente della collettività.

Il progetto “Sport Illumina” si presenta come una vera e propria rivoluzione urbana, con l’obiettivo di trasformare spazi pubblici marginali in centri vitali di socialità, sport e cultura. I nuovi playground saranno caratterizzati da un concept riconoscibile, scalabile e replicabile: modularità, colori vivaci, arte, multimedialità e materiali sostenibili saranno gli elementi distintivi di queste aree attrezzate. Un’infrastruttura sportiva innovativa, concepita per attrarre soprattutto le nuove generazioni e offrire luoghi sicuri e stimolanti di incontro intergenerazionale.

A cura di Giovanna Tambo.