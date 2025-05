Forense e digitale si incontrano a Foggia: convegno internazionale su tracce, cadaveri e intelligenza artificiale

Appuntamento il 9 e 10 maggio all’Università di Foggia per discutere delle nuove frontiere della tecnologia applicata alle scienze forensi

Due giornate di confronto interdisciplinare per esplorare l’incontro tra scienza, diritto e tecnologia in uno degli ambiti più delicati e cruciali della giustizia: le indagini forensi. È questo l’obiettivo del convegno internazionale “Scienze forensi e intelligenza artificiale”, in programma il 9 e 10 maggio 2025 presso l’Aula Magna “F. M. Silla” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. L’evento, che si preannuncia come un punto di riferimento nel panorama accademico e professionale italiano e internazionale, è patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA).

Il convegno nasce dall’iniziativa della Prof.ssa Donatella Curtotti, ordinaria di Diritto Processuale Penale, e del Prof. Luigi Cipolloni, ordinario di Medicina Legale, che ne sono i promotori scientifici. La manifestazione si inserisce in un contesto globale in cui le scienze forensi stanno vivendo una trasformazione radicale sotto la spinta delle nuove tecnologie, in particolare dell’intelligenza artificiale (IA), la cui applicazione a reperti, tracce e analisi cadaveriche solleva interrogativi non solo operativi, ma anche etici e giuridici.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di figure di rilievo del territorio e del panorama scientifico nazionale: Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia; Paolo Giovanni Grieco, Prefetto di Foggia; Francesco Introna, Presidente della SIMLA e autorità riconosciuta nel campo della medicina legale; e Maurizio Margaglione, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Ateneo dauno.

Il programma del convegno prevede una serie di interventi altamente qualificati, con relatori provenienti da diverse realtà accademiche, medico-legali, giuridiche e tecniche. Verranno analizzati i cambiamenti che l’intelligenza artificiale sta apportando nelle tecniche di rilevamento e analisi delle prove, nella ricostruzione di scene del crimine, nell’identificazione delle vittime e nella determinazione della causa della morte. Sarà posta particolare attenzione anche all’utilizzo dell’IA per l’analisi automatica delle immagini e dei dati biometrici, alla predizione comportamentale, e ai software di supporto alle decisioni giudiziarie.

Non mancheranno approfondimenti dedicati alle questioni normative, alla responsabilità legale connessa all’uso delle tecnologie emergenti, alla protezione dei dati sensibili e al bilanciamento tra efficienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali della persona. In questa direzione, i contributi provenienti sia dal mondo giuridico sia da quello medico-legale si confronteranno con l’apporto di ingegneri, informatici e specialisti in intelligenza artificiale.

“La rapida evoluzione tecnologica – spiegano dall’Università di Foggia – impone un dialogo costante tra le discipline. L’obiettivo è non solo comprendere come le nuove tecnologie possano essere utilmente integrate nelle pratiche forensi, ma anche sviluppare strumenti critici per valutarne l’impatto sociale e giuridico”. La multidisciplinarietà sarà, infatti, uno dei pilastri portanti del convegno: un vero e proprio tavolo di confronto tra competenze diverse, ma complementari, al servizio della verità processuale.

La riflessione su “tracce e cadaveri” in chiave digitale e tecnologica si carica dunque di significati più ampi: si tratta di una sfida metodologica e culturale che coinvolge direttamente le istituzioni, la comunità scientifica e i professionisti del settore. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è ormai una componente sempre più pervasiva anche nei contesti più sensibili, come quello delle investigazioni e della medicina legale, diventa essenziale interrogarsi su limiti, vantaggi e scenari futuri.

La manifestazione, gratuita e aperta anche a studenti e giovani ricercatori, rappresenta quindi una rara occasione di aggiornamento e formazione su temi di frontiera, con ricadute concrete tanto nel mondo accademico quanto nella prassi quotidiana delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Un’occasione per comprendere non solo come cambierà il lavoro di investigatori, magistrati, periti e medici legali, ma anche per interrogarsi sul ruolo dell’essere umano in un’epoca in cui le macchine sono sempre più protagoniste nella ricerca della verità.

Per maggiori informazioni e per il programma completo, è possibile consultare il sito dell’Università di Foggia o quello della SIMLA.