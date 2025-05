Gattuso sotto pressione: rivelato il suo stipendio all’Hajduk Spalato

È crisi aperta per l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso, che vede sfumare il sogno scudetto dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro la Dinamo Zagabria. Ma a far discutere, oltre al tracollo in campo, sono le rivelazioni sullo stipendio dell’allenatore italiano, rese pubbliche nei giorni scorsi in Croazia.

Il compenso di Gattuso per il 2024 è pari a poco più di 450 mila euro, secondo quanto riportato dalla FINA, l’agenzia finanziaria statale croata. La cifra, disponibile pubblicamente, ha alimentato un acceso dibattito mediatico. Gattuso ha affrontato la questione con freddezza in conferenza stampa: “Non mi dà fastidio. Se ne parla da tempo, almeno ora vedete quanto guadagno davvero: è la metà di quanto si diceva”, ha dichiarato.

Il tecnico ha poi cercato di spostare l’attenzione sul campo, dove la situazione è tutt’altro che rosea: la sconfitta nello scontro diretto ha fatto scivolare l’Hajduk al terzo posto, a tre giornate dal termine del campionato croato. Una caduta rovinosa che potrebbe avere conseguenze anche sulla sua permanenza in panchina.

Interrogato sul proprio futuro, Gattuso ha risposto con franchezza: “La responsabilità del risultato è mia, sono io a scegliere i giocatori. Capisco che debba rispondere alle critiche quando giochiamo male”. Tuttavia ha rimandato ogni decisione: “Non è il momento per parlare del mio futuro. A fine stagione tireremo le somme”.

Resta quindi in bilico la posizione dell’ex campione del mondo, chiamato ora a chiudere al meglio un’annata iniziata con grandi ambizioni ma che rischia di concludersi con un fallimento sportivo e una separazione amara.

