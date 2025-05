Il Gruppo CON di Foggia: “Un anno di gestione positiva, ora concentriamoci sul futuro”

Il gruppo consiliare CON, insieme alla segreteria politica e al gruppo assessorile che ne rappresenta le istanze, ha espresso grande soddisfazione per il recente confronto all’interno della maggioranza. Un momento definito produttivo, capace di rafforzare la coesione e la determinazione necessarie per proseguire nell’azione amministrativa.

In una nota ufficiale, il Gruppo CON ha sottolineato come il chiarimento avvenuto all’interno della coalizione rappresenti una base solida su cui costruire le future azioni. Secondo i rappresentanti del gruppo, questa fase di dialogo dovrebbe essere vista come un’opportunità per riflettere insieme sugli interventi più urgenti per la città.

Valorizzare le risorse risparmiate

Un tema centrale per il Gruppo CON riguarda la gestione delle risorse economiche. Dopo un anno di amministrazione “Campo Largo”, infatti, sono stati risparmiati fondi importanti grazie a una gestione oculata e responsabile. Il gruppo ha quindi ribadito l’intenzione di valorizzare queste risorse, destinandole a progetti di sviluppo per la città di Foggia.

Rilancio della dignità cittadina

Nel comunicato, il Gruppo ha anche voluto ringraziare la Sindaca per il suo impegno nel rilanciare la dignità di una città che in passato ha vissuto momenti difficili a causa di una gestione amministrativa inadeguata. Il gruppo ha ribadito il proprio sostegno alla leadership della Sindaca, che ha permesso di ridare speranza e fiducia alla comunità foggiana.

Impegno per la crescita della Regione Puglia

Il Gruppo CON, inoltre, si è impegnato attivamente per contribuire al rilancio della Regione Puglia, con un focus particolare sulla crescita e sullo sviluppo economico. Un impegno che si inserisce nel quadro delle politiche regionali del centrosinistra e dei gruppi civici come quello di CON, che hanno sostenuto una visione progressista per la Puglia.

La posizione del Gruppo CON

Il Gruppo CON ha ribadito la propria posizione, fortemente orientata a promuovere un’amministrazione che sia capace di rispondere concretamente alle esigenze della città, mirando a un modello di governo che metta al centro i diritti dei cittadini e lo sviluppo sostenibile.

Il Segretario Cittadino Gianni De Rosa: “Rinnoviamo il nostro impegno per Foggia”

In chiusura, il segretario cittadino Gianni De Rosa ha rinnovato l’impegno del gruppo a continuare a lavorare per il bene della città, ribadendo la determinazione del gruppo a contribuire al progresso della Regione Puglia, una regione che, grazie alla guida del centrosinistra, ha registrato negli ultimi anni una crescita importante.