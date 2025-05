Il Lotto sorride alla Puglia.

Nei concorsi del 2 e del 3 maggio, come riporta Agipronews, vinti un totale di 113mila euro. Venerdì 2 a Ostuni, in provincia di Brindisi, colpo da 64.875 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna in contrada Mozzaprete, mentre a Bari vincita da 14mila euro con tre ambi e un terno in via Giuseppe Pavoncelli.

Sabato 3 un terno in via Germania vale da 22.500 euro a Brindisi, invece, sei ambi, quattro terni e una quaterna regalano un premio da 12.500 euro a Bari in via Sagarriga Visconti. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,5 milioni di euro, per un totale di 471,4 milioni di euro da inizio 2025