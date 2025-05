Nel mese di maggio la città di Monte Sant’Angelo assumeva un aspetto vivo e vivace per la venuta di migliaia e migliaia di pellegrini che giungevano in gruppi con costumi pittoreschi, in drappelli numerosi, in compagnie interminabili.

Chi voleva avere la sensazione della vera fede, di quella veramente sentita, doveva venire quassù, poteva osservare le strade carrozzabili, gli impervi sentieri, le coste dei monti dove giovani, e anziani, uomini, donne e bambini con grossi involucri sul capo, salivano in lunghe file, oppure dispersi per le diverse scorciatoie, cantando interminabili nenie. Lungo le tortuose vie bianche correvano velocemente automobili ed autocarri, i quali non hanno sostituito interamente i vecchi carri pesanti, coperti di stuoie o di tela incerata, ben tesa su lunghe canne, per ripararsi dal sole e dalla pioggia; vere case ambulanti usate dai pellegrini del Barese, del Subappennino e dagli agiati contadini abruzzesi, moltissimi dei quali salivano a piedi il faticoso ed aspro monte, la Montagna dell’Angelo, come essi la chiamavano, scalzi, con poco pane e pochissimi soldi.

Molte compagnie facevano la strada a piedi dal paese di provenienza al Santuario. Per citarne una, quella di S. Elia Fiumefreddo partiva dal suo paese il primo maggio, viaggiava sempre a piedi e giungeva a Monte Sant’Angelo dopo sette giorni, cioè la vigilia di San Michele.

Quella di Vasto andava sino ad Apricena in treno e poi a piedi fino a Monte Sant’Angelo ed a Bari, impiegando sette giorni di viaggio.

Fra migliaia di compagnie vi erano quelle che cantavano l’Orapronobis al suono dli ciaramedd e fra esse la più importante era quella di Atina, che arrivava di solito la sera del 7 maggio. Era caratteristica la compagnia di Bitonto con grossi recipienti di olio che serviva ad alimentare per tutto l’anno la lampada votiva che da secoli ardeva nella Sacra Spelonca per conto degli abitanti della città barese.

A cura di Michele Piemontese.