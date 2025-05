Strada delle Saline: condizioni critiche tra Manfredonia a Zapponeta

La SP 141, conosciuta come ex statale delle Saline, versa in uno stato di profondo degrado lungo il tratto che collega Manfredonia a Zapponeta, rappresentando una delle arterie più compromesse della Capitanata. Buche profonde, crepe, smottamenti e assenza di segnaletica orizzontale rendono la strada quasi impraticabile, aggravata dalla chiusura al traffico nei pressi del ponte sul torrente Aloisa, attualmente in fase di rifacimento.

Il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha evidenziato l’impossibilità di procedere con interventi strutturali a causa della lentezza di Invitalia, ente responsabile della gestione dei fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata:

“Disponiamo di un finanziamento consistente, ma siamo bloccati. Invitalia non ha ancora avviato le gare d’appalto.”

Con l’arrivo imminente dell’estate e l’incremento del traffico previsto lungo la tratta, la Provincia tenterà di intervenire almeno con misure di messa in sicurezza, utilizzando le esigue risorse del bilancio provinciale:

“Faremo il possibile prima di giugno, ma gli interventi strutturali restano fuori dalla nostra portata finché le gare non partiranno.”

Una nota positiva arriva dal tratto gestito dalla Provincia BAT, dove sono in procinto di iniziare i lavori tra Margherita di Savoia e Zapponeta:

“Inizieremo presto la messa in sicurezza fino al confine con la provincia di Foggia. Da lì in poi la competenza passa a loro.”

Lo riporta l’immediato.net.