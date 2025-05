PALIANO (FROSINONE) — Un’altra tragedia sul lavoro scuote il Lazio.

Nel pomeriggio di oggi, un operaio di 47 anni, originario di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica mentre era impegnato in un intervento di manutenzione presso un impianto fotovoltaico a Paliano, al confine tra la provincia di Frosinone e quella di Roma.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nell’area di via Bosco Castello, dove l’uomo, dipendente di una ditta specializzata in manutenzioni, stava lavorando alla sostituzione di alcuni pannelli solari.

Per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e degli ispettori del lavoro, per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.