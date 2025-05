WhatsApp introduce la “chat vuota”: come funziona e perché è utile

WhatsApp si prepara a lanciare una nuova funzionalità chiamata “chat vuota”, che permetterà agli utenti di aprire uno spazio di conversazione senza dover subito aggiungere altri partecipanti. Una novità già disponibile per alcuni utenti che utilizzano la versione beta per Android e che sarà distribuita gradualmente nelle prossime settimane.

Secondo quanto rivelato da WaBetaInfo, portale specializzato nelle novità di WhatsApp, basterà un solo click per avviare una nuova chat o gruppo senza obbligo immediato di inserire altri membri. La funzione è utile per chi desidera organizzare i propri contenuti, prendere appunti o preparare gruppi in un secondo momento. La barra superiore dell’app segnalerà che l’aggiunta di partecipanti è facoltativa, consentendo così maggiore libertà nella creazione di nuovi spazi.

Fino a oggi, per ottenere una chat personale, molti utenti erano costretti a soluzioni artigianali, come aprire un gruppo con qualcuno e poi rimuoverlo. Con la nuova funzione, tutto sarà più semplice e ufficiale. Le chat vuote potranno essere utilizzate per scrivere liste, salvare link, appunti, messaggi da inviare più tardi o persino trasferire file tra dispositivi.

Ma non è tutto. WhatsApp sta lavorando anche su altre innovazioni:

Reazioni più estese ai messaggi , con accesso diretto a tutte le emoji disponibili tenendo premuto sul messaggio stesso.

, con accesso diretto a tutte le emoji disponibili tenendo premuto sul messaggio stesso. Foto in movimento, una sorta di via di mezzo tra immagine e video, che permette di registrare pochi secondi prima e dopo lo scatto. Un nuovo pulsante nella galleria consentirà di attivare questa modalità per rendere più dinamiche le immagini condivise.

L’invito è a mantenere l’app costantemente aggiornata per ricevere in anteprima queste novità. WhatsApp continua a evolversi, offrendo sempre più strumenti per una comunicazione flessibile, personale e dinamica.

Lo riporta FanPage.it.