Statoquotidiano.it, 06 maggio 2025. Foggia

È in programma mercoledì 7 maggio nella Sala Convegni della Provincia di Foggia alle ore 10:30 la conferenza stampa di presentazione della 7° edizione di “Tutti in Palla”. Il progetto è promosso dall’Associazione nazionale per l’inclusione sociale (Anpis) Puglia in collaborazione con il Comune di Cerignola e altri partner istituzionali e del Terzo settore.

Alla conferenza stampa saranno presenti il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito; l’assessora al Welfare del Comune di Cerignola Maria Dibisceglia; l’assessora allo Sport del Comune di Cerignola Teresa Cicolella; il Consigliere comunale del Comune di Cerignola Vincenzo Sforza, il presidente dell’Audace Cerignola Nicola Grieco; il presidente della Bcc San Giovanni Rotondo Giuseppe Palladino; la Presidente dell’Associazione Inspira Insieme è possibile di Cerignola Oriana Lapollo; il Presidente del CSV Foggia e Sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese; il Presidente UISP Comitato Foggia-Manfredonia Nancy Zorretti; l’artista Aps Stornara realizzazione del Murale Aurora Agrestini; il Presidente Anpis Puglia Antonio Lo Conte.Modera il giornalista Roberto Parisi.

“Tutti in Palla” non è solo un evento, ma un vero e proprio manifesto culturale e sociale, che attraverso una settimana di appuntamenti sportivi, convegnistici, artistici e teatrali vuole offrire un’occasione concreta per riflettere e agire sui temi dell’inclusione sociale, della salute mentale e della rigenerazione urbana.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio prossimi a Cerignola, mira a creare spazi di partecipazione attiva, sensibilizzazione e benessere per l’intera comunità. Ogni giornata sarà caratterizzata da eventi tematici che uniranno sport, cultura e salute mentale in un’ottica di partecipazione inclusiva. Il ricco programma strutturato per la 7° edizione sarà svelato durante la conferenza stampa.

Diversi gli obiettivi del progetto: promuovere l’inclusione sociale attraverso attività partecipative e coinvolgenti; sensibilizzare sulle tematiche della salute mentale, riducendo stigma e pregiudizi; utilizzare lo sport e la cultura come strumenti di benessere e crescita personale; rafforzare la rete territoriale tra enti pubblici, privati e cittadini; coinvolgere attivamente giovani, famiglie, e scuole in percorsi di cittadinanza attiva.

Perché la vera cura nasce dall’incontro. E la vera città è quella che non dimentica nessuno.

Comunicato stampa – Anpis