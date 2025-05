Con apposito atto dirigenziale, il Comune di Foggia ha disposto la liquidazione dell’importo complessivo di 8.904,05 euro, in favore della società Ecodaunia S.r.l., per l’attività di emungimento del percolato presso le discariche localizzate in zona Passo Breccioso, in particolare nei siti ex Agecos e cosiddetta Frisoli.

L’intervento rientra nell’ambito della procedura n. 1826, già oggetto di affidamento con determinazione dirigenziale n. 49 del 13 giugno 2023 (registro generale n. 1628/2023). La prestazione, essenziale per la corretta gestione ambientale dei residui liquidi prodotti dalle discariche, è stata eseguita nel mese di febbraio 2025, come attestano i formulari di identificazione rifiuto regolarmente acquisiti agli atti dell’ente.

Servizio essenziale per la sicurezza ambientale

Il percolato, liquido altamente inquinante generato dalla decomposizione dei rifiuti, rappresenta una delle criticità più rilevanti nella gestione delle discariche. Il servizio appaltato ha riguardato l’emungimento, il trasporto e il conferimento presso impianti di trattamento autorizzati, nel rispetto delle normative ambientali vigenti. Tali operazioni risultano fondamentali per evitare infiltrazioni nel sottosuolo e conseguenti contaminazioni delle falde acquifere.

I dettagli della fornitura e della liquidazione

La fattura n. P/187 del 16 aprile 2025, trasmessa al Comune e registrata con protocollo n. 67515 del 17 aprile 2025, comprende:

€ 7.818,90 per prestazione principale (servizi ambientali);

€ 248,57 per oneri di sicurezza;

€ 781,89 per IVA al 10%;

€ 54,69 per IVA al 22%.

La spesa è stata imputata al capitolo 2416000 del bilancio comunale, dedicato alle attività ambientali, con riferimento all’impegno n. 515/2023 (subimpegno 515-1/2023). Il pagamento è subordinato al visto di regolarità contabile e alla verifica della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Verifiche amministrative e documentazione

Il Comune ha inoltre provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa appaltatrice, risultato regolare e con validità fino al 30 maggio 2025. È stata inoltrata alla Prefettura di Foggia anche una richiesta di informativa antimafia, come previsto dalla normativa vigente (art. 91 D.Lgs. 159/2011), in attesa di eventuali aggiornamenti.

L’intera procedura è stata curata dalla Dirigenza dell’Area 7 – Ambiente e Manutenzione, affidata all’Ing. Saverio Pio Longo, in attuazione dei Decreti Sindacali n. 1 e 2 del 15 gennaio 2025. L’atto di liquidazione sarà pubblicato sul portale dell’amministrazione comunale, nella sezione dedicata alla trasparenza, come disposto dal D.Lgs. 33/2013.

Trasparenza e tracciabilità

L’intervento si colloca in un contesto di rigoroso rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla tracciabilità della spesa pubblica. Il CIG (Codice Identificativo di Gara) associato all’appalto è il 9814914342, costantemente utilizzato per garantire il monitoraggio dei flussi finanziari secondo le disposizioni della Legge n. 190/2012 (anticorruzione).

A cura di Michele Solatia.