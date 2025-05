Gaza, il Pd di Manfredonia attacca Netanyahu: "Disegno criminale, l’Italia intervenga"

Manfredonia (Foggia) — Parole durissime dal Partito Democratico di Manfredonia contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

«Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale, non ci sono altre parole per definirlo e si deve fermare», si legge in una nota diffusa nelle scorse ore.

Il Pd chiede un intervento deciso da parte della comunità internazionale e del governo italiano «per bloccare l’occupazione totale e la deportazione forzata dei palestinesi da Gaza».

I dem sipontini sottolineano come, insieme a Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, abbiano già presentato una mozione unitaria che impegna l’esecutivo a «passi concreti».

«Chiediamo il cessate il fuoco immediato, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e l’arrivo degli aiuti umanitari a una popolazione stremata da un massacro che dura da troppo tempo», afferma il comunicato.

Tra le richieste avanzate nella mozione, anche l’introduzione di sanzioni contro il governo israeliano e un’accelerazione del processo di riconoscimento dello Stato di Palestina.

«Anche i palestinesi, come gli israeliani, hanno pieno diritto a uno Stato in cui vivere in pace e sicurezza», ribadisce il Pd di Manfredonia, che sollecita l’Italia a «fare tutto il possibile» per favorire una svolta diplomatica.