Laboratorio Com lancia il video di San Nicola realizzato con l’AI

Mercoledì 7 maggio, in occasione delle celebrazioni per San Nicola 2025, l’agenzia di comunicazione barese LaboratorioCom lancerà sul web un video in onore del patrono di Bari, animato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale in stile claymation, per raccontare con linguaggi contemporanei uno dei momenti più identitari e sentiti della tradizione cittadina.

Il video presenta un’animazione caratterizzata da personaggi modellati in plastilina e ricostruisce tutti gli elementi iconici del culto di San Nicola: dalle barche in processione alle luminarie accese a festa, dai volti dei fedeli al corteo storico, partendo dal celebre furto delle ossa del Santo da parte dei marinai baresi. Alla base del progetto c’è l’uso avanzato dell’intelligenza artificiale come strumento di creazione visiva.

La fase di progettazione ha coinvolto varie figure professionali che, lavorando fianco a fianco con le tecnologie generative, hanno costruito un racconto visivo accessibile e coinvolgente, ma anche rispettoso del patrimonio culturale locale. Il video dimostra come anche i contenuti nati per i social possano essere espressione di ricerca stilistica, attenzione al dettaglio e valorizzazione della memoria collettiva.

“Generare immagini con l’intelligenza artificiale non significa ‘premere un bottone’ – ha precisato il team creativo di LaboratorioCom – ogni scena va pensata, modellata, rifinita. La coerenza visiva, il bilanciamento dei colori, la costruzione dell’inquadratura e il rispetto dell’identità culturale sono tutte operazioni che richiedono sensibilità e competenza ‘umana’. Solo così l’AI diventa un vero alleato creativo e non una scorciatoia”.

Il culto di San Nicola, che ogni anno trasforma Bari in un crocevia di spiritualità, folklore e partecipazione popolare. Con questo progetto LaboratoioCom conferma la propria vocazione nel coniugare tradizione e innovazione, linguaggi popolari e tecnologia, offrendo un prodotto che racconta sì una tradizione, ma con un linguaggio profondamente contemporaneo.