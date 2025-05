Linea Foggia-Manfredonia, Filt Cgil: “È il momento giusto, ma serve l’impegno di tutti”

La riattivazione della tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia torna al centro del dibattito. Secondo Marco Roca, rappresentante della Filt Cgil, “quest’anno potrebbe essere l’occasione decisiva”, anche grazie all’annunciato rinnovo della flotta Trenitalia. Un’opportunità che, però, deve trasformarsi in una mobilitazione collettiva: “Serve una battaglia condivisa”, ha detto durante l’assemblea dei ferrovieri nell’auditorium della Camera del Lavoro di Foggia.

L’incontro ha offerto l’occasione per affrontare i principali nodi del momento, a partire dal rinnovo del contratto nazionale, in vista dello sciopero generale del settore. Il segretario generale della Cgil, Gianni Palma, ha inoltre rilanciato l’impegno del sindacato nella campagna referendaria su lavoro e cittadinanza, ribadendo il sostegno ai cinque ‘sì’ proposti nei quesiti dell’8 e 9 giugno.

Il ritorno dei treni tra Foggia e Manfredonia è una priorità territoriale, non solo per la mobilità, ma anche per lo sviluppo economico e sociale dell’intera area. La Filt Cgil invita istituzioni, cittadini e lavoratori a unirsi per dare nuova vita a un collegamento fondamentale.

Lo riporta FoggiaToday.it.