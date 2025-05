Manfredonia, agricoltori Coldiretti contro l’arrivo della nave carica di grano canadese

Domani mattina, 7 maggio 2025, il porto di Manfredonia sarà teatro di una manifestazione organizzata da Coldiretti contro l’importazione di quasi 24mila tonnellate di grano proveniente dal Canada. Gli agricoltori pugliesi si mobiliteranno con gommoni e motoscafi per intercettare la nave in rada, mentre a terra, un presidio di trattori stazionerà davanti al porto.

La protesta nasce da una situazione economica sempre più critica per il comparto cerealicolo locale. Secondo Coldiretti Puglia, il prezzo del grano pugliese è crollato di 22 euro in un solo mese, aggravando la condizione degli agricoltori. A ciò si aggiunge un’impennata del 68% delle importazioni di grano canadese nel 2024, che rischia di mettere in ginocchio la produzione nazionale.

Coldiretti chiede con forza regole eque per tutti, maggiore trasparenza nell’etichettatura e la tutela delle aziende agricole italiane, sottolineando la necessità di garantire reciprocità nei controlli e negli standard produttivi tra i prodotti importati e quelli locali.

Lo riporta askanews.it.