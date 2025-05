Manfredonia, la stazione dei treni... solo d’estate: il progetto treno-tram è fermo al palo

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) — Ombrellone, sdraio e tanta ironia: così Pinuccio, l’inviato di Striscia la Notizia, racconta l’assurdità della stazione ferroviaria di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Qui, infatti, i treni arrivano soltanto d’estate, lasciando la città isolata su rotaia per il resto dell’anno.

Un servizio a dir poco “balneare”, che da anni attende di essere potenziato ma che, invece, sembra bloccato sotto il sole della burocrazia.

Dal 2019, quando il servizio ferroviario fece il suo debutto, poco o nulla è cambiato. Il tanto annunciato progetto treno-tram, pensato per collegare Manfredonia in modo efficiente e stabile, non è mai decollato.

Complici il continuo cambio di amministrazioni comunali e la mancata utilizzazione dei fondi stanziati, poi destinati ad altri usi.

Oggi, a distanza di cinque anni, lo scenario resta immutato: nessun cantiere aperto, nessuna data certa. Solo generiche “interlocuzioni” tra enti, mentre cittadini e turisti possono contare sui treni… solo durante la stagione estiva.

Un’altra occasione mancata per rilanciare la mobilità e il turismo in una delle perle del Gargano, che resta raggiungibile tutto l’anno solo su gomma.