Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, ha respinto il ricorso proposto da Aleandri S.p.A., capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) con Sideco S.r.l., confermando così la legittimità del provvedimento con cui ANAS S.p.A. ha annullato in autotutela l’aggiudicazione di una delle più importanti gare pubbliche nel Sud Italia degli ultimi anni: i lavori di viabilità tra Manfredonia e l’Aeroporto militare di Amendola, per un importo di oltre 131 milioni di euro.

La sentenza arriva al termine di un acceso contenzioso amministrativo, nato in seguito alla decisione dell’ente appaltante di revocare l’aggiudicazione già disposta a favore dell’ATI Aleandri-Sideco, a causa di irregolarità nella documentazione relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari da parte della mandante Sideco.

L’origine del contenzioso

L’RTI Aleandri-Sideco si era classificato primo con un ribasso del 13,98% e un punteggio tecnico-economico superiore rispetto agli altri concorrenti, tra cui il consorzio secondo classificato, Valori S.c.a.r.l. Tuttavia, durante le verifiche dei requisiti, è emersa una discrepanza tra la quota dichiarata dalla Sideco (16%) e la sua capacità economica effettiva, inferiore a quanto richiesto dal bando per quella specifica quota di partecipazione.

Secondo la difesa del raggruppamento, si sarebbe trattato di un mero errore materiale di digitazione avvenuto nella compilazione del file Excel allegato all’offerta, errore che sarebbe stato evidente e facilmente rettificabile. Per ANAS e per il Tar, però, l’errore non era né palese né sanabile in modo automatico senza violare i principi di par condicio e trasparenza.

La linea del Tar: “Nessun errore materiale sanabile”

Il collegio, presieduto dalla dott.ssa Donatella Testini, ha accolto la tesi dell’Amministrazione aggiudicatrice, confermando che “la rettifica proposta, ben lungi dal correggere un refuso riconoscibile ictu oculi, rappresenta una modifica sostanziale dell’offerta, idonea ad alterare il risultato della gara”.

Il TAR ha richiamato una consolidata giurisprudenza – anche dell’Adunanza Plenaria – secondo cui, nei casi in cui un’impresa associata in un RTI non possegga i requisiti economici o tecnici in misura coerente con la propria quota di partecipazione, l’intero raggruppamento dev’essere escluso, senza possibilità di correzione ex post.

Il ruolo di ANAC e l’aggiudicazione a Valori S.c.a.r.l.

Determinante nel procedimento anche il parere dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che – in sede di vigilanza collaborativa – aveva espresso nulla osta all’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Aleandri-Sideco e alla riassegnazione mediante scorrimento della graduatoria.

Secondo quanto emerso in udienza, l’aggiudicazione successiva sarebbe già stata predisposta in favore di Valori S.c.a.r.l., anche se non ancora formalmente comunicata alla ricorrente, circostanza che ha sollevato ulteriori rilievi processuali e motivi aggiunti, poi respinti.

Ricorso incidentale e questioni fiscali

Nel procedimento si è inserito anche un ricorso incidentale da parte del Consorzio Valori, che ha contestato la mancata esclusione della concorrente Aleandri per presunte irregolarità fiscali. Tuttavia, queste ultime, inizialmente segnalate dall’Agenzia delle Entrate, sono state successivamente oggetto di rettifiche e certificazioni integrative, che hanno indebolito il fondamento del ricorso incidentale, giudicato tardivo e nel merito infondato.

La decisione del Tribunale

Il TAR ha dunque ritenuto legittima e proporzionata la decisione di ANAS, fondata su un’analisi dettagliata della documentazione prodotta in gara e su principi consolidati di diritto amministrativo. Ha inoltre rigettato i motivi aggiunti presentati da Aleandri per l’asserita mancata comunicazione formale dell’aggiudicazione a Valori, osservando che nessuna lesione concreta era derivata da tale omissione.

A cura di Michele Solatia.