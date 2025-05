Orta Nova, il Consiglio di Stato conferma l’esclusione delle tre liste a sostegno di Eugenio Bellino

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definitivamente rigettato il ricorso presentato da Eugenio Bellino, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Orta Nova (Foggia), confermando l’esclusione di tre liste a lui collegate: “Orta Nova Libera – Eugenio Bellino Sindaco”, “Protagonista Orta Nova” e “Il Nastro Orta Nova”.

La decisione giunge in seguito all’appello contro la sentenza del TAR Puglia (n. 629/2025), che aveva confermato la validità del provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale, la quale aveva escluso le tre liste a causa di irregolarità formali nella raccolta delle sottoscrizioni. In particolare, le firme dei sottoscrittori risultavano apposte su fogli separati, privi delle necessarie indicazioni previste dagli articoli 28 e 32 del Testo Unico n. 570 del 1960: il contrassegno della lista, i nomi dei candidati e gli altri dati identificativi. I fogli erano uniti solo da una graffetta, ritenuta insufficiente a garantire l’unitarietà del documento.

Secondo i giudici amministrativi, la mera spillatura dei fogli non offre la certezza che i sottoscrittori abbiano avuto contezza dell’intero contenuto del modulo al momento della firma. Né è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione successiva dell’autenticatore, l’avvocato Mario Liscio, che aveva attestato la presenza fisica e visiva del modulo completo durante la raccolta delle firme. Tale dichiarazione è stata qualificata come elemento indiziario non decisivo, privo della forza probatoria di un atto pubblico e, quindi, non idoneo a sanare le irregolarità riscontrate.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge richiede requisiti formali stringenti per garantire la genuinità e la consapevolezza della manifestazione di volontà degli elettori. Il rispetto di tali formalità non può essere surrogato da dichiarazioni postume o da una generica attestazione del Segretario comunale, che nel caso specifico ha solo certificato il ricevimento dei documenti, senza alcuna verifica sul momento della sottoscrizione.

Rigettate anche le ulteriori doglianze del ricorrente, tra cui la presunta violazione del principio di affidamento e la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione Elettorale. I giudici hanno ribadito che, in ambito elettorale, le integrazioni documentali successive sono ammesse solo in casi eccezionali – come errore scusabile, caso fortuito o forza maggiore – condizioni non ravvisabili nella vicenda in esame. Inoltre, il principio dell’autoresponsabilità impone ai candidati il rispetto rigoroso delle regole procedurali, non potendosi pretendere che l’Amministrazione anticipi i controlli.

A nulla è valsa, infine, l’invocazione della giurisprudenza che in altri casi ha ammesso deroghe alle formalità, poiché – hanno sottolineato i giudici – quelle sentenze si riferivano a situazioni del tutto differenti: piccoli Comuni con poche liste in lizza, firme autenticate in presenza del Segretario comunale e dichiarazioni sottoscritte secondo le forme previste dal d.P.R. 445/2000. Tutti elementi assenti nel caso di Orta Nova, dove le liste escluse concorrevano con numerose altre e le modalità di raccolta delle firme non garantivano la trasparenza e la tracciabilità del processo.

A cura di Michele Solatia.