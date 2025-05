San Giovanni Rotondo, il Consiglio blocca due progetti chiave: polemiche dal sindaco Barbano

San Giovanni Rotondo (Foggia) — Il Consiglio Comunale ha bocciato due importanti interventi, bloccando di fatto finanziamenti già disponibili nelle casse dell’ente.

Una decisione che ha scatenato la dura reazione del sindaco Michele Barbano, che parla apertamente di “logiche politiche lontane dal bene comune”.

I due progetti riguardano la ristrutturazione del tetto della scuola media Galiani, colpito da infiltrazioni da anni, e un intervento di difesa idraulica nella zona del Santuario, con particolare attenzione a Piazzale Forgione, un’opera attesa soprattutto dagli operatori commerciali della zona.

Nonostante l’approvazione in giunta e il parere favorevole della commissione, l’aula ha respinto le delibere, congelando così i fondi destinati.

«Altro che senso di responsabilità — attacca il sindaco Barbano — quanto accaduto ieri sera è il risultato di una politica che non guarda al benessere della comunità. E se aggiungiamo quanto successo in Provincia, dove è sfumato un finanziamento da 900mila euro per rifare una delle principali strade d’accesso alla città, nell’anno del Giubileo, il quadro è chiaro: c’è chi lavora per il bene comune e chi usa il voto per altre logiche».