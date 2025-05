Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in calo, il PD guadagna terreno

Fratelli d’Italia resta in testa ma perde consensi, mentre il Partito Democratico continua la sua ascesa. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da SWG per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni immediate.

Il partito di Giorgia Meloni scende al 30,1%, con un calo dello 0,2%, pur mantenendo saldamente la leadership. Il Partito Democratico cresce dello 0,5% e si porta al 22,5%, rafforzando il proprio ruolo di principale forza d’opposizione.

Tutti gli altri partiti principali risultano in flessione: il Movimento 5 Stelle perde lo 0,2% e si attesta al 12,2%, stessa entità di calo per la Lega di Matteo Salvini, ora all’8,6%. Forza Italia registra la perdita più significativa (-0,3%), scendendo all’8,4%.

In controtendenza, crescono Verdi e Sinistra, che guadagnano consensi salendo al 6,4%. Sotto la soglia di sbarramento restano Azione (3,5%), Italia Viva (2,8%), +Europa (1,7%) e Noi Moderati (1%).

Il quadro politico si conferma dinamico, con segnali di riequilibrio tra le forze in campo in vista delle prossime sfide elettorali.

Lo riporta ADNKronos.com.