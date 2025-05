TEDx University of Foggia: presentata la prima edizione dedicata al tema della "Restanza"

Giovedì 22 maggio, dalle ore 18 alle 22, l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia ospiterà la prima edizione del TEDx University of Foggia, interamente dedicata al tema della Restanza.

L’evento è stato ufficialmente presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il Rettorato dell’Ateneo. A illustrare i contenuti e la visione alla base dell’iniziativa sono intervenuti:

il Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio

il Delegato alla Terza Missione, Prof. Danilo Leone

il Responsabile della Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione, Dott. Tommaso Campagna

il Licenziatario TEDx University of Foggia, Dott. Stefano Iorio

L’incontro si è svolto alla presenza dei cinquanta partner e sponsor che hanno deciso di sostenere questa importante iniziativa per il territorio.

Il Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, ha sottolineato in apertura il valore simbolico dell’evento nel contesto più ampio delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dell’istituzione dell’Ateneo: “Il TEDx University of Foggia si inserisce a pieno titolo nel programma delle celebrazioni per i 25 anni dell’Università, rappresentando non solo un momento di riflessione collettiva sul tema della restanza, ma anche una concreta testimonianza della vivacità culturale, accademica e sociale che oggi attraversa il nostro Ateneo. Questa iniziativa, animata da studenti, ricercatori, docenti e cittadini, è l’espressione più autentica di un’Università aperta al territorio, capace di generare valore attraverso le idee, il confronto e la partecipazione attiva della comunità.”

Durante il suo intervento, il Prof. Danilo Leone ha offerto una riflessione sul significato contemporaneo del tema scelto per l’evento: “Viviamo in un’epoca in cui la mobilità è diventata uno dei valori cardine dell’immaginario contemporaneo. La capacità di muoversi, cambiare, reinventarsi altrove, è spesso presentata come sinonimo di successo, adattabilità, apertura. Eppure, proprio in questo contesto, emerge un concetto che fa ripensare questo paradigma, quello di restanza. La restanza non è il contrario della fuga, né il contrario del progresso. È, piuttosto, un’altra forma di relazione con lo spazio e con il tempo. È una scelta identitaria, affettiva e politica: è una scelta rivoluzionaria.Oggi più che mai, l’università ha bisogno di ripensare i suoi paradigmi. Non si tratta di opporre la restanza alla mobilità, ma di riconoscere che anche il radicamento può essere generativo, e la permanenza può essere rivoluzionaria. Per questo insegniamo ai nostri studenti a partire, ma anche che restare non è un fallimento, ma un gesto di responsabilità, un atto intellettuale, una sfida creativa. Insomma, si può restare pur vivendo una prospettiva globale e internazionale.”

Il Dott. Tommaso Campagna, Responsabile della Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione, ha dichiarato “”Temo che t’amo io solo che resto per quel che ancora non accade” : questo il grido di dolore, ma anche di speranza che un giovane artista del nostro territorio, Pasquale Oa del Collettivo Mediante ha realizzato per la prima edizione de “La città che vorrei” e che ora alberga su una delle porte più antiche della città. Frase vilipesa dal vandalismo ma che sarà ripristinata, con ostinato ottimismo, dalla nostra Università. Perché la restanza non ha forza senza la resilienza. Il TEDx, evento incluso come moltissimi altri in questo maggio straordinario nella manifestazione “La città che vorrei” in collaborazione con l’amministrazione comunale e il territorio, è senza dubbio un capitolo fondamentale degli eventi con i quali la nostra Università celebra, come meglio non potrebbe, i suoi primi venticinque anni di vita. Un ringraziamento al Rettore, alla Prorettrice e al delegato di terza missione che hanno sostenuto fin dall’inizio questo progetto, all’area terza missione e grandi progetti che ha riportato a Foggia il TEDx, alle imprese che vi collaborano, all’area comunicazione che sta curando tutti gli eventi del venticinquesimo, all’area orientamento e a tutta la macchina amministrativa che rende possibile tutto questo.”

Il Dott. Stefano Iorio, licenziatario del TEDx University of Foggia, ha sottolineato il valore della manifestazione nel promuovere riflessioni collettive e connessioni autentiche:“TEDx – ricorda Stefano Iorio – è una comunità globale dedicata alle idee che meritano di essere diffuse. L’evento è dedicato a tutti coloro che hanno scelto di restare per mettere le proprie energie a servizio della comunità.E in questo dialogo con i dieci speaker riteniamo che oggi sia doveroso chiederci se e quanto spazio ci possa essere per una profonda riflessione sul tema della Restanza nel nostro territorio.L’obiettivo dei dieci talk programmati nel TEDx University of Foggia è quello di rilanciare temi programmatici e di dibattito per attivare l’innovazione, sostenere l’imprenditorialità, offrire occasioni di confronto, sperimentare e condividere buone pratiche per generare impatti positivi sul territorio attraverso uno scambio continuo di idee e una forte connessione tra tutti i partecipanti.”

L’evento rappresenta il culmine di un lungo percorso, iniziato nel dicembre 2024, grazie all’impegno appassionato del Team TEDx University of Foggia, composto da nove membri, e supportato da trentanove volontari. Ogni ora dedicata a questo ambizioso progetto ha rappresentato un’esperienza di crescita e un investimento di bellezza interiore, guidato dall’amore per la comunità e dal desiderio di contribuire al cambiamento, proponendo nuovi approcci al quotidiano e alla costruzione del futuro locale.

Il Programma e gli speaker

A partire dalle ore 18, si alterneranno sul palco dell’Aula Magna i seguenti speaker:

Raffaele Nacchiero, studente Unifg, CEO e Co-founder della startup “AraBat”, selezionato tra i giovani leader del futuro da Forbes Italia.

Antonio Perdichizzi, imprenditore, CEO di Tree e cofondatore del Future Food Ecosystem e della Fondazione Marea.

Luciana Delle Donne, Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, founder e CEO di “Made in Carcere”.

Maria Aida Tatiana Episcopo (Marida), Sindaco della Città di Foggia.

Mariella Stella, dottore di ricerca Unifg, Co-founder di Casa Netural e NeturalCoop.

Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia.

Biagio Urbano, CEO della B Corp “Sottolestelle”, impegnata in un paradigma economico inclusivo e rigenerativo.

Anna Padoin, innovatrice sociale, esperta in inclusione e sostenibilità.

Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità e allo Sport.

Donatella Curtotti, Prorettrice Unifg, Professoressa ordinaria in Diritto processuale penale.

Luca Argentero, attore e co-fondatore della Onlus “1Caffè”.

A chiusura della serata, è previsto un aperitivo di networking a cura delle aziende partner e un momento musicale ideato dall’Associazione Studentesca “Area Nuova”.

Modalità di partecipazione

L’ingresso è gratuito. I biglietti saranno disponibili dalla prossima settimana sul portale ufficiale dell’Ateneo: https://www.unifg.it/it/eventi/tedx-university-foggia

Patrocini e partnership

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Università di Foggia, dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive, Innovazione e Politiche Giovanili, dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, del Comune di Foggia, del Comune di Troia, del Comune di Vieste e dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino.

