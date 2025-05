Alpin: Flavio Briatore team principal, Colapinto al posto di Doohan

Scossa in casa Alpine F1: in vista del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, Flavio Briatore assume il ruolo di team principal, mentre Franco Colapinto prende il posto di Jack Doohan al fianco di Pierre Gasly. Un doppio cambio che segna un punto di svolta per la scuderia francese, reduce da risultati deludenti, tra cui il tredicesimo posto ottenuto a Miami.

Il cambio al vertice è arrivato dopo le dimissioni di Oliver Oakes, insoddisfatto dell’andamento stagionale. Briatore, già rientrato in Formula 1 come consulente esecutivo, ha preso subito in mano la situazione, intervenendo anche sulla formazione piloti.

Franco Colapinto esordirà come titolare a Imola, affiancando Gasly per i prossimi cinque Gran Premi. La squadra ha precisato in un comunicato che “Jack Doohan resta parte integrante del progetto”, con il ruolo di prima riserva in questa fase. Il pilota argentino avrà ora la responsabilità di provare a portare a casa i primi punti stagionali per Alpine, traguardo finora mancato da Doohan nei primi cinque appuntamenti.

“L’auto è migliorata e ora serve ruotare i piloti per ottimizzare le valutazioni in vista del 2026”, ha spiegato Briatore. “I distacchi sono minimi, la competitività è alta: servono decisioni strategiche e flessibili”. L’obiettivo, secondo il manager piemontese, è massimizzare il potenziale dell’attuale rosa e individuare la miglior coppia per il nuovo ciclo tecnico che si aprirà con la stagione 2026.

Doohan non viene accantonato, anzi, Briatore ha voluto sottolineare il “grande impegno e la professionalità” mostrati finora dal giovane australiano. Tuttavia, per le prossime cinque gare, l’Alpine cercherà nuove soluzioni, in attesa di una valutazione definitiva a ridosso del GP di Gran Bretagna.

Con Briatore al timone e Colapinto in pista, Alpine punta a invertire la rotta. Il weekend di Imola sarà il primo banco di prova.

