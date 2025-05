Dal Gino Lisa di Foggia a Monaco: volo scontato per i tifosi interisti in vista della finale Champions

FOGGIA – FOGGIA — I tifosi nerazzurri del Sud che sognano la Champions possono partire comodi dal Gino Lisa di Foggia.

Sabato 31 maggio, in occasione della finalissima di Monaco di Baviera, è previsto un volo diretto alle 14:30, con biglietti scontati del 50% grazie a un’iniziativa della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Foggia.

Ad annunciarlo sui social è stato il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese: «Gli amici interisti che volessero inseguire con comodità il sogno della Champions, sappiano che sabato 31 maggio possono partire da Foggia per Monaco.

Usando il codice “apuliagate” sulla piattaforma online, avranno il biglietto a metà prezzo».

L’iniziativa arriva dopo l’impresa dell’Inter, che ha staccato il pass per la finale battendo 4-3 il Barcellona ai supplementari.

Ora i nerazzurri sfideranno la vincente tra Arsenal e Paris Saint-Germain nella cornice del Munich Football Arena.

Tanti i commenti entusiasti sotto il post, ma non sono mancate le critiche: «E per il Foggia calcio non si possono fare iniziative per salvarlo?», scrive un tifoso rossonero.

E ancora: «La città di Foggia è in condizioni pessime, e lei pensa solo a sponsorizzare l’aeroporto…».

Ma intanto, per chi vuole volare verso Monaco e inseguire il sogno europeo, il biglietto scontato è già realtà.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it