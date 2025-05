Foggia, celebrazione per i nuovi professori ordinari: il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche premia l’eccellenza accademica

Foggia, 7 maggio 2025 – Si è svolta questa mattina, presso l’Aula “Turtur” del Policlinico di Foggia, la cerimonia ufficiale di nomina dei nuovi professori ordinari del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia. Un momento di forte valore simbolico e istituzionale, inserito nel quadro delle attività di Terza Missione dell’Ateneo, volto a celebrare l’eccellenza accademica e a promuovere il dialogo tra università, sanità e territorio.

L’evento ha registrato una partecipazione sentita e numerosa da parte della comunità accademica, delle istituzioni sanitarie locali e dei rappresentanti della società civile. A dare avvio alla cerimonia sono stati i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, affiancato dal Preside della Facoltà di Medicina, prof. Giuseppe Carrieri, e da S.E. mons. Giorgio Ferretti, Vescovo della Diocesi di Foggia-Bovino. Un’introduzione solenne che ha ribadito il ruolo strategico della formazione superiore e della ricerca scientifica come volani di sviluppo culturale e sanitario.

Nel suo intervento, il prof. Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ha posto l’accento sulla responsabilità sociale della docenza universitaria. «Con questo evento non ci limitiamo a celebrare il riconoscimento accademico di sei illustri colleghi – ha dichiarato – ma riaffermiamo l’essenza di un impegno che va ben oltre la dimensione individuale. Il sapere scientifico e medico è, oggi più che mai, una responsabilità pubblica, chiamata a rispondere con rigore e concretezza alle sfide contemporanee».

Al centro della cerimonia, la consegna delle toghe accademiche, gesto di alto valore simbolico che suggella l’investitura ufficiale nel ruolo di professore ordinario, richiamando l’antica tradizione universitaria e l’etica dell’insegnamento. I sei docenti insigniti del prestigioso titolo sono:

Prof. Carlo Bettocchi, Ordinario di Urologia

Prof. Tommaso Cassano, Ordinario di Farmacologia

Prof.ssa Fiammetta Fanizza, Direttrice del Dipartimento, Ordinaria di Sociologia dell’ambiente e del territorio

Prof. Donato Lacedonia, Ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio

Prof.ssa Lucia Mirabella, Ordinaria di Anestesiologia

Prof. Nicola Tartaglia, Ordinario di Chirurgia generale

Alla cerimonia sono intervenuti anche la Prorettrice vicaria, prof.ssa Donatella Curtotti, il Prorettore prof. Michele Milone, e il Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Sandro Spataro. Significativa anche la presenza dei vertici delle principali istituzioni sanitarie del territorio: il dott. Giuseppe Pasqualone, Commissario Straordinario, il dott. Leonardo Miscio, Direttore Sanitario, la dott.ssa Elisabetta Esposito, Direttrice Amministrativa del Policlinico di Foggia, il dott. Antonio Giuseppe Nigri, Direttore Generale, e il dott. Michelangelo Armenise, Direttore Amministrativo dell’ASL Foggia.

L’incontro ha sottolineato la forte sinergia tra università e sistema sanitario locale, evidenziando come l’investimento in capitale umano qualificato rappresenti una leva essenziale per migliorare la qualità dell’assistenza, promuovere l’innovazione medica e sostenere lo sviluppo territoriale.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’Università di Foggia, consentendo anche alla comunità esterna di partecipare a un momento tanto significativo per l’Ateneo e per l’intero territorio. Una giornata di festa e riflessione, che ha voluto rendere onore non solo ai meriti individuali, ma all’intero sistema universitario e al suo insostituibile ruolo nella costruzione del futuro.

foto enzo maizzi