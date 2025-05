Foggia, rubata la chitarra al musicista spagnolo che girava il mondo: "Qui mi hanno derubato, non ci credo"

Foggia — Dopo 15 anni trascorsi a portare la sua musica in ogni angolo del mondo, dalle strade d’Europa alle favelas del Brasile, un musicista spagnolo ha vissuto a Foggia una delle esperienze più amare del suo lungo viaggio.

Appena arrivato in città, dopo due anni in cui ha percorso l’Italia da nord a sud, è stato derubato della sua inseparabile chitarra e della custodia speciale che l’accompagnava.

Il racconto arriva da un cittadino di Foggia Attiva, che aveva accolto il musicista con una colazione e qualche parola di incoraggiamento. «Ieri mattina era euforico per questa nuova tappa della sua avventura — racconta —, stamattina è tornato da me in lacrime: due ragazzi lo hanno fermato con l’auto e gli hanno portato via tutto».

Un furto che colpisce non solo per il valore materiale dello strumento, ma anche per il significato simbolico: quella chitarra era il mezzo con cui l’artista si guadagnava da vivere e regalava musica e sorrisi in ogni città.

«Nelle favelas, dove la povertà è estrema, mi hanno trattato come un re», ha raccontato incredulo il musicista, incapace di spiegarsi quanto accaduto.

La vicenda riaccende i riflettori su una piaga che da anni affligge Foggia: l’insicurezza e l’illegalità diffusa.

«Se siamo ultimi in tutto — denuncia il cittadino — lo dobbiamo solo a chi chiude gli occhi, a chi minimizza e a chi si gira dall’altra parte. Io ci metto la faccia e il nome, a differenza di molti».

Un episodio che fa riflettere e che lascia, ancora una volta, un segno amaro sulla reputazione della città.