Foggia saluta Franco Grasso, anima dello storico Saint-Honoré

Foggia perde una figura simbolo del suo tessuto sociale e commerciale: è scomparso Francesco Paolo Grasso, conosciuto da tutti come “zio Franco”, storico titolare del bar-pasticceria Saint-Honoré di via Martiri di via Fani.

Volto familiare e amato, Franco è stato per decenni un punto di riferimento per generazioni di foggiani, grazie alla sua gentilezza e alla passione per l’arte dolciaria, che ha saputo trasformare in una vera e propria istituzione cittadina.

Maestro pasticciere, si è spento nella notte in ospedale. Lascia la moglie Michelina, i figli Maria, Caterina, Antonio e Giuseppe, i generi, le nuore e gli adorati nipoti.

I funerali si terranno domani, 8 maggio, alle ore 16:30, presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano.

Un messaggio di cordoglio arriva anche dai suoi collaboratori: “Riposa in pace Franco, tutto il tuo staff è vicino al dolore della famiglia”, ha scritto commossa una dipendente. Con la sua scomparsa, Foggia perde una delle sue figure più care e autentiche.

Lo riporta FoggiaToday.it.