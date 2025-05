La destra vince, la destra perde… A San Giovanni Rotondo, Napoleone Cerarispolvera l’asse 5 stelle-Lega.

La politica dell’irriverenza, quella che si prende gioco dei cittadini e alimenta malcontenti che allontanano sempre più dalle cabine elettorali, è ormai alla portata di tutti. Davvero di tutti.

Capitale indiscussa dell’inciucio politichese: San Giovanni Rotondo. La città del Santo tra i più venerati al mondo fa scuola e rilancia l’asse 5 Stelle – Lega, con uno sberleffo verso chi, in campagna elettorale per le amministrative, in buona fede e seguendo l’ordine di marcia dato da Conte, con la complicità di un accordo di non belligeranza sottoscritto con il sorriso da Michele Emiliano, ha penalizzato il centrosinistra a favore di sinistri accordi, arrivando perfino a fare l’attacchino di manifesti con volti sorridenti ritoccati con Photoshop.

“C’è un tempo per le critiche e un tempo per la responsabilità. San Giovanni Rotondo sta vivendo una fase delicata, tra aspettative deluse e tensioni che bloccano ogni slancio. Eppure, mai come ora, servirebbero maturità, coesione e capacità di guardare oltre gli steccati personali. Il Giubileo alle porte, la forza attrattiva di Padre Pio, la fame di futuro dei cittadini non possono essere ostaggio di calcoli, veti incrociati o piccole vendette. Chi oggi ha l’onore – e l’onere – di guidare la città si trova stretto in una morsa. Ma non è isolandolo che si costruisce qualcosa. San Giovanni Rotondo ha bisogno di una rotta chiara e di una classe dirigente all’altezza. Il tempo dei tatticismi è finito. Ora è il tempo delle scelte.”

Così ha dichiarato il neo-segretario della Lega, Napoleone Cera, politico di lungo corso sin dai tempi dell’idillio con l’onorevole Cesa, eletto in Molise. Un assist senza veli, reso ancora più esplicito dalla frase: “La maturità non è stare fermi, è capire quando serve alzare lo sguardo e agire per il bene comune, anche quando è scomodo”.

Da sempre i 5 Stelle hanno incarnato l’anima più estremista e fondamentalista di una destra insofferente, nutrita da un populismo urlato. Forse l’asse si sta ricomponendo proprio per effetto delle beghe nazionali, dove Forza Italia e Fratelli d’Italia non sembrano più in sintonia con la Lega. Il Carroccio, però, riesce a racimolare qualche mattone – come quello del federalismo a tutti i costi, tanto inviso a Conte e, paradossalmente, sostenuto dal PD, che oggi ne canta le lodi.

Male tempora currunt – tempi difficili, appunto. Difficoltà create proprio da quella politica dell’inciucio, del dare e avere, delle mediazioni che garantiscono posizioni di potere mai realmente meritate. Una politica che serve solo se stessa, che deride il popolo e non risolve i problemi reali.

“Posso togliere tutti, ma non di certo… e non chiedetemi perché!” – una scena grottesca che permette alla mediocrità di servirsi di “teste bianche” più attente all’aspetto che al sostegno politico, pronte a vivere di luce riflessa.

Il consigliere regionale Cera oggi grida al bene comune e alla solidarietà, ma lo fa ora, dopo una sconfitta alle urne. La Lega non era forse quella che gridava contro l’inciucio renziano o i governi del PD? E Conte? Non era lui a denunciare la differenza tra gli ex grillini e la vecchia politica, accusando destra e sinistra di inganni verso il popolo?

Le stanze segrete, ormai, hanno finestre aperte: tutto si riversa in strada, parole incluse. Mentre si brinda a epurazioni e nuovi ingressi – non senza colpi bassi, anche da Forza Italia, che dichiara senza mezzi termini la propria contrarietà all’inciucio – ora si canta la pace e il dialogo, come se la guerra potesse fermarsi senza uno sparo.

Addirittura si tira in ballo il Giubileo, quasi fosse appena cominciato, mentre in realtà volge al termine. Sarebbe stato meglio parlare di canzonette, anziché di turismo e cultura, di come ci si gonfi il petto con il lavoro altrui. Vedi l’arrivo di La7, che da mesi aveva già programmato una puntata sui luoghi di Padre Pio – un Santo che non ha bisogno di viventi sponsor, peraltro poco inclini alla dottrina ecclesiastica.

Una cosa è certa: raccontare la politica è sempre più complicato. Quello che si dice oggi è già superato ieri. La costante non è il progetto, ma l’inciucio.

Un’arte, quella dell’inciucio, alla quale la politica si inchina continuamente – come dovrà inchinarsi anche il sindaco Barbano che, nonostante la sua professionalità, appare sempre più in difficoltà. Un balletto tragicomico: “Mi dimetto ma non lo faccio, lo faccio e mi dimetto”, forse uno degli spettacoli dell’estate.

Conte, Emiliano, e oggi anche Salvini possono cambiare le sorti della politica. Ma San Giovanni Rotondo dimostra che a decidere non è il popolo, per quanto brutte possano essere le scelte. Forse ci vorrà ancora tempo per tornare a sperare, ma la salvezza del palazzo è nelle mani di un Santo che, prima o poi, tuonerà.

Conte sarà presto in città. Tra un calcio al pallone e qualche amico in pantofole d’oro, è probabile che retroceda nelle leghe dilettantistiche, salvo interventi arbitrali provvidenziali – arbitri muti e senza onore, come per la lista Con, traditori del proprio elettorato.

I 5 Stelle cittadini smentiscono tutto:

“Mai accordi con la Lega, ma con Forza Italia e Noi Moderati sì, anche perché i candidati lasceranno i loro partiti, scontenti. L’accordo è già fatto e Barbano continuerà a fare il sindaco.”

E forse anche altri inciuci. Tanti. Chi paga? Sempre il solito Pantalone.

A cura di Maurizio Varriano.