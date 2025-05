"Mamma è ora di dare battaglia". Nave con grano dal Canada a Manfredonia, agricoltori all'arrembaggio

Un’alba carica di tensione quella di oggi al porto di Manfredonia, in provincia di Foggia, dove decine di agricoltori aderenti a Coldiretti Puglia hanno preso parte a una clamorosa protesta via mare. A bordo di gommoni e motoscafi, gli agricoltori si sono diretti verso una nave mercantile in arrivo dal Quebec, carica di circa 24mila tonnellate di grano duro destinato al mercato italiano. L’azione dimostrativa, descritta dagli organizzatori come una “mobilitazione pacifica ma decisa”, intende denunciare l’importazione massiccia di cereali stranieri spacciati, a loro dire, come italiani.

Coldiretti punta il dito soprattutto contro il grano proveniente dal Canada, trattato in preraccolta con glifosato, una pratica proibita in Italia per via delle preoccupazioni legate alla salute pubblica e all’ambiente. “Vogliamo difendere il vero made in Italy – spiegano – e impedire che pane e pasta sulle tavole degli italiani contengano materie prime coltivate con modalità vietate nel nostro Paese”.

Secondo i dati diffusi dall’associazione, solo nel gennaio 2025 l’importazione di grano duro canadese è aumentata dell’82% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si parla di un afflusso di 87,4 milioni di chilogrammi, una cifra che alimenta le preoccupazioni di produttori e consumatori. Già nel 2024 il flusso era cresciuto del 68%, confermando un trend costante di dipendenza dall’estero.

“La nostra battaglia è per la trasparenza – ha affermato Pietro Piccioni, direttore regionale di Coldiretti – chiediamo che sia sempre indicata chiaramente in etichetta la provenienza delle materie prime. Solo così possiamo tutelare le aziende agricole italiane e garantire ai cittadini un’alimentazione consapevole”.

I manifestanti hanno esposto striscioni con frasi come “Mamma, è ora di dare battaglia” e “Mamma, sei sicura che quello che mangiano i tuoi figli non contenga schifezze?”, messaggi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi, reali o percepiti, legati all’importazione di cereali trattati chimicamente.

Alla base della protesta c’è anche una forte componente economica: il prezzo del grano duro pugliese è crollato di 40 euro a tonnellata nell’ultimo anno, secondo quanto riferito dall’associazione. Un colpo durissimo per una regione che rappresenta uno dei poli più importanti della produzione cerealicola in Italia. In Puglia, secondo le stime, si assiste a un calo delle superfici coltivate a grano duro con punte fino al 10%, un segnale preoccupante per il futuro del comparto.

Mario de Matteo, vicepresidente di Coldiretti Puglia, ha denunciato il ruolo destabilizzante delle importazioni: “Ogni anno assistiamo all’invasione di grano straniero, spesso proprio nei mesi della raccolta italiana, innescando una guerra dei prezzi che penalizza chi lavora secondo regole più rigide e sostenibili”.

Coldiretti chiede con forza una revisione delle politiche commerciali e doganali, invocando il principio di reciprocità: ciò che è vietato in Italia – come l’uso del glifosato prima del raccolto – non dovrebbe essere permesso nei prodotti importati. E soprattutto, si chiede una maggiore sorveglianza e un’etichettatura obbligatoria che consenta ai consumatori di scegliere consapevolmente ciò che mettono nel piatto.

“Siamo e saremo sempre le sentinelle dei consumatori – conclude Coldiretti – perché difendere il grano italiano significa difendere la salute, l’ambiente e il lavoro nei nostri campi”.

Lo riporta l’Ansa.it.