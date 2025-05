FOGGIA — Restano gravi ma stabili le condizioni della 13enne che martedì pomeriggio è precipitata dal secondo piano della sua abitazione a Orta Nova, nel Foggiano.

La giovane, di origini albanesi ma nata in Italia nel 2012, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata trasferita in codice rosso dai sanitari del 118 intervenuti subito dopo l’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza è caduta da un’altezza di circa nove metri.

Le cause della caduta non sono ancora chiare e i carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista e proseguono con le audizioni di familiari e conoscenti.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità di Orta Nova, dove la famiglia della 13enne — descritta dai vicini come «riservata, laboriosa e ben integrata» — vive da molti anni.

«Non hanno mai creato problemi, sono persone perbene», raccontano alcuni residenti di via Kennedy, ancora increduli per l’accaduto.

«Lei è una ragazza solare, la vedevamo spesso giocare con i coetanei. Siamo tutti molto addolorati».

Mentre l’intero paese segue con apprensione le condizioni della giovane, i militari dell’Arma continuano le indagini per chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o se dietro la caduta si nascondano altre cause.

